به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهار، وزارت خارجه فرانسه امروز دوشنبه اعلام کرد که «ژان-نوئل بارو» وزیر خارجه این کشور روز چهارشنبه ۲۶ نوامبر(پنجم آذرماه) در پاریس با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو خواهد کرد.

براساس اعلام وزارت خارجه فرانسه، محور گفتگوها، مسائل دوجانبه و منطقه‌ای و همچنین برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: این فرصتی برای ما خواهد بود تا از ایران بخواهیم به تعهدات خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کند و همکاری با آن را در اسرع وقت از سر بگیرد.

وزارت خارجه فرانسه بیان کرد: دو وزیر همچنین درباره سرنوشت دو شهروند فرانسوی که پس از آزادی، هنوز در سفارت فرانسه در تهران هستند، و اجازه ترک ایران را ندارند، گفتگو خواهند کرد.