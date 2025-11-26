  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۸:۴۰

گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و ونزوئلا

وزیر امور خارجه و همتای ونزوئلایی در گفتگویی تلفنی بر اهمیت تقویت روابط راهبردی تهران–کاراکاس و ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ونزوئلا در برابر فشارها و مداخلات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه شب در تماس تلفنی با «ایوان خیل پینتو» وزیر خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، درباره روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه کارائیب گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این تماس تلفنی، روابط و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله موضوعات اقتصادی و تجاری و فناوری بررسی شد. طرفین بر اهمیت گسترش همکاری‌ها در سطوح دوجانبه و چندجانبه و نیز در قالب همکاری‌های جنوب-جنوب تاکید کردند.

طرفین همچنین ضمن مرور تحولات بین‌المللی، در مورد آخرین وضعیت در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه با محکوم‌کردن رویکرد قلدرمآبانه آمریکا در قبال ونزوئلا و دیگر کشورهای مستقل در حال توسعه در نیمکره غربی، تهدید به استفاده از زور علیه این کشور را مصداق روشن نقض فاحش اصول بنیادین منشور ملل متحد و قواعد آمره حقوق بین‌الملل دانست و مسئولیت جمعی جامعه جهانی را برای صیانت از اصول و اهداف ملل متحد در برابر یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه آمریکا خاطرنشان کرد.

عراقچی همچنین با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین، این امر را خطری بزرگ برای صلح و ثبات و آرامش آن منطقه خواند و بر مسئولیت همه دولت‌ها برای محاکمه و مجازات مقامات این رژیم که به‌خاطر ارتکاب نسل‌کشی و سایر جنایات شنیع تحت پیگرد هستند تاکید کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت تقویت روابط راهبردی تهران–کاراکاس و بر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ونزوئلا در برابر فشارها و مداخلات غیرقانونی آمریکا تأکید کرد.

نفیسه عبدالهی

