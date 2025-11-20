  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

پاریس: تروئیکای اروپایی می‌خواهد دیپلماسی را با ایران احیا کند!

پاریس: تروئیکای اروپایی می‌خواهد دیپلماسی را با ایران احیا کند!

وزارت خارجه فرانسه پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد که تروئیکای اروپایی می‌خواهد باب دیپلماسی را درباره برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد: فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌خواهند باب دیپلماسی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کنند!

در بخش دیگری از بیانیه پاریس آمده است: حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم می‌کنیم و تلاش‌های خود را با ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها انجام می‌دهیم. ما از ارتش اسرائیل می‌خواهیم تا از بلندی‌های جولان (اشغالی) عقب‌نشینی کند و به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

کد خبر 6662931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها