به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه فرانسه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد: فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌خواهند باب دیپلماسی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کنند!

در بخش دیگری از بیانیه پاریس آمده است: حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم می‌کنیم و تلاش‌های خود را با ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها انجام می‌دهیم. ما از ارتش اسرائیل می‌خواهیم تا از بلندی‌های جولان (اشغالی) عقب‌نشینی کند و به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.