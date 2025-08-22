فرانسه: مذاکرات جدیدی با ایران هفته آینده برگزار خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد: ما گفتگوی تلفنی جدیدی با وزیر امور خارجه ایران داشتیم.

«ژان نوئل بارو» طی سخنانی افزود: در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ایران، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای امور خارجه انگلیس و آلمان مشارکت داشتند.

وی تصریح کرد: ما تأیید می‌کنیم که مذاکرات جدیدی با ایران هفته آینده برگزار خواهد شد.

وزیر خارجه فرانسه همچنین مدعی شد که زمان در مذاکرات هسته‌ای ایران رو به اتمام است.

اظهارات وزیر خارجه فرانسه در حالی است که منابع رسمی داخلی اعلام کردند که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی و نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی مشترک با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در این گفتگوی تلفنی، مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص سازوکار موسوم به اسنپ بک و مسئولیت سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپایی در این خصوص تشریح گردید، و وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر عدم صلاحیت قانونی و اخلاقی این کشورها برای توسل به سازوکار مزبور، نسبت به عواقب چنین اقدامی هشدار داد.

در پایان مقرر گردید گفتگوهای ایران با سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا سه شنبه هفته آینده در سطح معاونین وزارت امور خارجه پیگیری شود.