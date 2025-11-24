جزئیات تشییع شهدا در شهرستان بشاگرد تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد کاملی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در نظام مقدس جمهوری اسلامی اظهار داشت: شهدا چراغ راه هدایت و مایه برکت و امنیت برای کشور هستند و میزبانی از این قهرمانان بی‌نام و نشان، افتخاری بزرگ برای مردم شهیدپرور بشاگرد است.

وی با بیان اینکه فضای شهرستان بشاگرد در ایام فاطمیه به عطر حضور یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس معطر خواهد شد، افزود: از تمامی اقشار مختلف مردم، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان و مسئولان دعوت می‌کنیم تا با حضور پرشور خود در مراسم استقبال، تشییع و تدفین، بار دیگر با آرمان‌های امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر تجدید میثاق کنند.

فرمانده سپاه ناحیه بشاگرد در تشریح برنامه زمان‌بندی حضور این شهید گمنام در شهرستان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر از روز سه‌شنبه ۴ آذرماه آغاز خواهد شد.

سرهنگ کاملی ادامه داد: کاروان این شهید والامقام ابتدا در شهر گوهران و روستای «صحرا» مورد استقبال قرار می‌گیرد و سپس فضای روستای «خمینی شهر» به نور این شهید منور خواهد شد.

وی افزود: در ادامه مسیر در روز چهارم آذرماه، پیکر مطهر جهت وداع مردم به بخش «گافر و پارامون» منتقل می‌شود تا مردم این دیار نیز از فیض حضور شهید بهره‌مند شوند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بشاگرد در خصوص زمان و مکان تدفین بیان کرد: پس از تشییع در بخش‌های مختلف، پیکر مطهر شهید گمنام به بخش مرکزی و دهستان «جکدان» منتقل خواهد شد.

سرهنگ کاملی خاطرنشان کرد: مراسم اصلی تشییع و خاکسپاری این شهید گمنام، همزمان با روز چهارشنبه ۵ آذرماه با حضور گسترده مردم عزادار در دهستان جکدان برگزار شده و پیکر مطهرش در این مکان آرام خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: حضور حماسی مردم بشاگرد در این مراسم، پیامی کوبنده به دشمنان انقلاب اسلامی است که این ملت هرگز راه و یاد شهدای خود را فراموش نخواهند کرد.