جلسه هماهنگی تشییع و خاکسپاری شهید گمنام در مرز خسروی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی تشییع و خاکسپاری شهید گمنام عصر یکشنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد. در این جلسه فرماندار شهرستان، امام جمعه، فرمانده سپاه ناحیه قصرشیرین و نمایندگان نیروی انتظامی، اداره تبلیغات اسلامی و سایر ادارات حضور داشتند و برنامه‌های مربوط به تشییع و خاکسپاری شهید گمنام مورد بررسی قرار گرفت.

مراسم تشییع پیکر شهید گمنام روز سه‌شنبه ۱۱ آذر از ساعت ۱۰ صبح از مسجد جامع خسروی آغاز می‌شود و پیش از آن شرکت‌کنندگان ساعت ۹ صبح در پارک شاهد قصرشیرین تجمع خواهند کرد. همچنین، ایستگاه‌های صلواتی در مسیر مراسم توسط دهیاری، هلال احمر، گمرک، پایانه و اداره آب برپا خواهد شد و تردد خودروهای سنگین در روز مراسم به سمت مرز خسروی ممنوع اعلام شده است.

سرهنگ الفتی، فرمانده سپاه ناحیه قصرشیرین، با تقدیر از حضور مسئولان بر اهمیت مرز خسروی به‌عنوان قدمگاه اربعین حسینی تأکید کرد و وظایف ادارات برای تأمین امنیت مراسم را تشریح نمود. فرماندار شهرستان، محمد شفیعی، نیز بر اجرای برنامه‌ها طبق بخشنامه‌های رسمی و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی ادارات برای برگزاری باشکوه مراسم تأکید کرد.

دیدار مردم شهیدپرور قصرشیرین با پیکر شهید گمنام نیز روز دوشنبه ۱۰ آذر بعد از نماز مغرب در مسجد مهدیه شهرستان برگزار خواهد شد و رسانه‌های مجازی برای پوشش خبری مراسم دعوت شدند.

حجت‌الاسلام حامد آرمند، امام جمعه شهرستان، ضمن قدردانی از تلاش مسئولان، بر همکاری دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم با حضور مردم تأکید کرد تا یاد و خاطره شهید گمنام گرامی داشته شود.