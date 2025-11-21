به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد کاملی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بشاگرد به مناسبت هفته بسیج، با تبریک این هفته به آحاد ملت ایران بهویژه بسیجیان عزیز، اظهار داشت: بسیج نماد ایثار، مقاومت و مردمسالاری دینی است و در تمامی عرصههای دفاع از انقلاب، سازندگی، محرومیتزدایی و امدادرسانی به مردم خوش درخشیده است.
وی افزود: برنامههای این ناحیه در هفته بسیج اشاره کرد و گفت: به فضل الهی بیش از ۱۳۰ برنامه فرهنگی، ورزشی، بصیرتی، اردویی و خدمترسانی در سطح پایگاههای مقاومت بسیج حوزهها و اقشار مختلف شهرستان بشاگرد برگزار شده یا در حال برگزاری است.
سرهنگ کاملی همچنین از استقبال بینظیر مردم ولایتمدار بشاگرد از مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس خبر داد و تصریح کرد: حضور گسترده و حماسی اقشار مختلف مردم بهویژه جوانان و نوجوانان در مراسم استقبال، تشییع و خاکسپاری این شهید والامقام در دهستان جکدان، برگ زرین دیگری در کارنامه ایثار و انقلابیگری مردم شهرستان بشاگرد بود.
وی تأکید کرد: این حضور پرشور، پیامی روشن به دشمنان داشت که ملت ایران همچنان عاشق شهادت و مدافع ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی هستند.
