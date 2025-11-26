شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در جکدان بشاگرد آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه، همزمان با پنجم آذرماه و در قالب همایش بزرگ ۵ آذر تجلی بسیجیان، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس در دهستان جکدان شهرستان بشاگرد برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمد کاملی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد، در جمع پرشور بسیجیان و مردم دهستان جکدان اظهار کرد: حضور این شهید گمنام در سالروز تشکیل بسیج، یک برکت و موهبت الهی برای مردم این منطقه است و نشان می‌دهد که راه ایثار و شهادت همچنان پر رهرو است.

وی با اشاره به استقبال کم‌نظیر مردم و بسیجیان از این مراسم معنوی، ادامه داد: از حضور پرشور و حماسی شما بسیجیان غیور و مردم ولایتمدار در مراسم تشییع و تدفین این شهید والامقام و همچنین در همایش تجلی اقتدار بسیجیان که در ۵ آذر برگزار شد، صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. این حضور نشان‌دهنده عمق بصیرت و قدرشناسی شما از آرمان‌های انقلاب و شهداست.