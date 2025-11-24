  1. جامعه
  2. شهری
۴ آذر ۱۴۰۴، ۰:۱۰

احتمال رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی همزمان با افزایش آلودگی هوا

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران گفت: پیشنهاد شده در صورت موافقت شورا، حمل‌ونقل عمومی تهران سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل افزایش آلودگی هوا رایگان شود.

محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به تمهیدات ویژه مدیریت شهری برای روزهای آلوده گفت: اضافه کردن قطارهای فوق‌العاده در مترو تهران را در دستور کار داریم و در ساعات پیک، اقدامات ویژه‌ای برای افزایش ظرفیت حمل‌ونقل انجام می‌دهیم. همچنین تعداد اتوبوس‌ها، به‌ویژه در خطوط بی آر تی، افزایش می‌یابد تا بتوانیم شرایط تردد شهروندان را در ساعات اوج ترافیک تسهیل کنیم.

وی افزود: پیشنهادی را نیز با هماهنگی استانداری تهران مطرح کرده‌ایم که در صورت موافقت شورای شهر، روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به دلیل افزایش آلودگی هوا، حمل‌ونقل عمومی برای شهروندان رایگان شود تا مردم با آسودگی بیشتری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران همچنین تأکید کرد: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، هیچ‌گونه فروش طرح ترافیک انجام نخواهد شد. این اقدامات با هدف کاهش بار ترافیک و کمک به مدیریت شرایط ناشی از آلودگی هوا در پایتخت اجرا می‌شود.

