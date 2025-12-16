ترافیک ناشی از تردد ۲۷ هزار شاغل شهرک صنعتی، چالش جدی صفادشت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خدایار، پیش از ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، به مناسبت هفته حمل‌ونقل با اشاره به چالش ترافیک در ساعات ابتدایی روز اظهار داشت: بخش قابل توجهی از ترافیک صبحگاهی صفادشت ناشی از تردد نیروی انسانی شاغل در شهرک صنعتی صفادشت است که بر اساس آمارها حدود ۲۷ هزار نفر در این مجموعه صنعتی فعالیت دارند.

وی افزود: این حجم بالای تردد روزانه فشار قابل توجهی به معابر شهری وارد می‌کند و ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و حرکت به سمت اقدامات زیربنایی در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک شهری را دوچندان کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر صفادشت با بیان اینکه حمل‌ونقل شهری کارآمد نقش مستقیمی در آرامش ترافیکی، افزایش ایمنی معابر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد، تصریح کرد: کاهش ترافیک ساعات اوج تردد به‌ویژه در ساعات صبحگاهی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است.

خدایار با اشاره به اقدامات در حال پیگیری گفت: اصلاح و بهسازی برخی معابر شهری، مدیریت هوشمند ترافیک، هماهنگی با مجموعه شهرک‌های صنعتی برای ساماندهی ساعات ورود و خروج کارکنان و افزایش ایمنی مسیرهای پرتردد، از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت مدیریت شهری برای کنترل ترافیک است.

وی ادامه داد: در کنار این اقدامات، احداث کمربندی به‌عنوان یک پروژه زیرساختی مهم و اثرگذار در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری قرار گرفته و پیش‌بینی‌های لازم برای اجرای این طرح در بودجه سال آینده انجام خواهد شد تا بخش قابل توجهی از تردد خودروهای عبوری و صنعتی از داخل شهر هدایت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر صفادشت خاطرنشان کرد: اجرای کمربندی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک صبحگاهی، افزایش ایمنی شهروندان، کاهش تصادفات و بهبود نظم ترافیکی ایفا کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک صنعتی صفادشت افزود: آغاز عملیات اجرایی شبکه جمع‌آوری پساب و احداث تصفیه‌خانه، توسعه زیرساخت‌های برق با استقرار پست سیار و احداث پست ثابت ۶۳ کیلوولت، احیا و حفر چاه‌های آب، احداث مخزن زمینی دو هزار مترمکعبی و توسعه شبکه فیبر نوری در بیش از ۵۰۰ هکتار از شهرک، از جمله اقدامات مهمی است که با همکاری شهرداری و مدیریت شهری انجام شده و در کنار مزایای توسعه‌ای، بار ترافیکی قابل توجهی نیز به شهر تحمیل کرده است.

خدایار با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط اظهار کرد: ساماندهی حمل‌ونقل شهری نیازمند تعامل مؤثر میان شورای شهر، شهرداری، دستگاه‌های متولی حوزه راه، پلیس راهور و مجموعه شهرک‌های صنعتی است و بدون این هم‌افزایی، حل ریشه‌ای مشکلات ترافیکی امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان با گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، از تلاش رانندگان، فعالان حوزه حمل‌ونقل و نیروهای خدمات شهری قدردانی کرد و گفت: مدیریت شهری صفادشت با نگاه کارشناسی، برنامه‌ریزی اصولی و تأمین منابع مالی لازم، مسیر بهبود وضعیت حمل‌ونقل و کاهش ترافیک شهری را با جدیت دنبال خواهد کرد.