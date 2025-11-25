هشدار زرد آلودگی هوا در استان سمنان؛ سالمندان و بیماران در خانه بمانند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با صبح سه شنبه سازمان حفاظت از محیط زیست برای استان سمنان هشدار زرد آلودگی هواشناسی را صادر کرده است. علت صدور این هشدار زرد، افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای این استان به خصوص نیمه غربی و مناطق صنعتی است.

هشدار زرد رنگ هواشناسی آلودگی هوا به این معنی است که افراد سالمند و همچنین اقشار حساس مانند بیماران ریوی و کسانی که دارای آسم و آلرژی‌های تنفسی همچنین سالمندان و بانوان باردار بهتر است از خانه خارج نشوند همچنین مردم هم بهتر است این روزها از ماسک بهره بگیرند علی الخصوص که در روزهای اخیر شاهد شیوع بیماری آنفولانزا هم هستیم

آلودگی هوا به خصوص در مناطق غربی و صنعتی استان سمنان بیش از دیگر نقاط گزارش شده است روز گذشته ایوانکی، گرمسار و سمنان در وضعیت نارنجی شاخص آلودگی هوا قرار داشتند و این یعنی شاهد افزایش غلظت آلاینده‌ها در آسمان استان خواهیم بود.

معاون محیط زیست استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای استان گفت: آلودگی هوا احتمالاً تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.

محمد امین فرهنگ همچنین وقوع پدیده وارونگی هوا و همچنین آلودگی صنعتی را از عوامل وضعیت کنونی اعلام کرد و بیان داشت: در صورتی که آلاینده‌ها بیشتر و هوا ناسالم شود احتمال بروز شرایط اضطرار و حتی تعطیلی نیز وجود دارد همان وضعیتی که در برخی استان‌های کشورمان رقم خورده است.

وی با بیان اینکه فعلاً تصمیمی برای تعطیلی سمنان گرفته نشده است، افزود: مردم اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند همچنین باید گفت که اگر وضعیت آلاینده‌ها تشدید شود حتماً از ظرفیت قانونی تعطیلی‌ها استفاده خواهد شد تا شاهد کاهش آلودگی‌ها باشیم.

همزمان با صدور هشدار آلودگی هوا، مدارس و ادارات استان سمنان تعطیل نیست اما فعالیت در فضای باز قدری محدود شده است.