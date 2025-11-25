به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چیذری، با اشاره به کشف محموله سمعک‌های قاچاق، افزود: این قبیل کشفیات، نشان دهنده اهمیت تقویت واردات رسمی و شفافیت در شبکه تجهیزات پزشکی است.

وی با تاکید بر اولویت قرار گرفتن حفظ حقوق بیماران، به موضوع اختلاف قیمت‌ها در بازار سمعک اشاره کرد و گفت: اختلاف قیمت سمعک‌ها در بازار ناشی از دو نرخی بودن ارز است؛ سمعک‌های وارداتی با ارز دولتی تنها در مراکز دولتی عرضه می‌شود و سمعک‌های با ارز آزاد در بازار خصوصی عرضه می‌شوند.

چیذری با عنوان این مطلب که کمبودی در بازار سمعک وجود ندارد، گفت: بیماران می‌توانند مابه‌التفاوت خرید از مراکز آزاد را از بیمه دریافت کنند. برندهایی که در شبکه رسمی عرضه نمی‌شوند، عمدتاً از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شوند.

وی با عنوان این مطلب که انجمن تأمین تجهیزات پزشکی تمام قد پشت سیاست‌های سازمان غذا و دارو ایستاده است، افزود: برای تأمین رسمی و مطمئن تجهیزات پزشکی بودجه‌ای بالای پنج میلیارد یورو ضروری است. تجربه نشان می‌دهد که هرگاه تقاضا وجود داشته باشد، مسیر قاچاق راه خود را پیدا می‌کند و حمایت از تولید غیرکیفی، در عمل نوعی همراهی با قاچاقچی است.

چیذری خاطرنشان کرد: شفافیت در واردات رسمی و نظارت مستمر بر شبکه توزیع سمعک و سایر تجهیزات پزشکی، تنها راه تضمین حقوق مصرف کننده و دولت است که می‌تواند سلامت بازار را تضمین کند.