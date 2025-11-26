به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در سفر با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابر همین گزارش این سفر با هدف بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های مشترک، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه زیر ساخت‌های الکترونیک در حوزه بیمه پایه سلامت و همچنین تبادل تجربیات ایران در نظام بیمه‌ای با طرف تاجیکستان انجام شد.

در این نشست، دو طرف درباره ظرفیت‌های فنی و اجرایی سازمان بیمه سلامت ایران در توسعه خدمات الکترونیک و امکان بهره‌گیری تاجیکستان از این تجربیات گفت‌وگو کردند.

همچنین رئیس سازمان بیمه سلامت ایران بر آمادگی این سازمان برای انتقال دانش و همکاری‌های تخصصی تأکید کرد.

علیرضا حقیقیان، سفیر ایران در تاجیکستان نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت تعاملات سلامت محور میان دو کشور، بر ضرورت طراحی چارچوبی پایدار برای همکاری‌های بلندمدت در حوزه بیمه و سلامت و نیز توسعه گردشگری سلامت میان دو کشور تأکید کرد.

به گفته مرکز روابط عمومی و امور مشتریان سازمان بیمه سلامت ایران، ادامه این رایزنی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز جهش در همکاری‌های سلامت محور ایران و تاجیکستان و توسعه شبکه‌های نوین بیمه‌ای در منطقه باشد.