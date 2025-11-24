  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

ترامپ: به چین سفر می‌کنم

رئیس جمهور آمریکا از جزئیات مکالمه تلفنی خود با همتای چینی اش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که گفتگوی تلفنی سازنده‌ای با همتای چینی خود داشته و در خصوص موضوعات تجاری در کنار جنگ اوکراین صحبت کرده است.

وی افزود که رئیس چمهور چین طی سال جاری به آمریکا سفر خواهد کرد.

ترامپ گفت که به توافق خوب و مهمی با طرف چینی در زمینه کشاورزی دست پیدا کرده است. وی روابط کشورش با چین را بسیار قدرتمند توصیف کرد و گفت که این مکالمه تلفنی در ادامه نشست دو طرف در کره جنوبی طی سه هفته گذشته صورت گرفت.

ترامپ اضافه کرد که رئیس جمهور چین از وی دعوت کرده ماه آوریل به این کشور سفر کند و او نیز این دعوت را پذیرفته است.

