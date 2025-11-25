دولت ترامپ پذیرش پناهجویان در دوره بایدن را بازنگری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا گزارش داد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای بازنگری گسترده درباره پناهجویانی است که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده در این کشور پذیرش گرفته اند.

این خبر پس از گزارش رویترز منتشر می‌شود که در جریان آن دولت ترامپ در ادامه سرکوب مهاجران، رسیدگی به وضعیت پناهجویان اوکراینی را که بر مبنای یک برنامه بشردوستانه دولت بایدن به خاک آمریکا آمدند به تأخیر انداخته است، اقدامی که موجب شده نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از این پناهجویان با خطر از دست دادن وضعیت قانونی رو به رو شوند.

برنامه مهاجرتی که بایدن آوریل ۲۰۲۲ با هدف کمک به مهاجرت اوکراینی‌ها به دلیل جنگ راه اندازی کرد، طبق آمارها اجازه داد حدود ۲۶۰ هزار اوکراینی برای یک دوره ۲ ساله به ایالات متحده بیایند. اما حالا داده‌های داخلی دولت آمریکا نشان می‌دهد که تأخیر دولت ترامپ در رسیدگی به وضعیت اوکراینی‌های پناهجوی مشمول این برنامه موجب شده، حدود ۲۰۰ هزار نفر از آنها در «برزخ قانونی» قرار گرفته و با خطر از دست دادن وضعیت قانونی خود تا ۳۱ مارس رو به رو شوند.