ترامپ: ممکن است اتفاق خوبی در راه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک پست در فضای مجازی مدعی شد: آیا ممکن است پیشرفت بزرگی در مذاکرات میان روسیه و اوکراین رخ دهد؟ تا به چشم خود ندیده‌اید باور نکنید اما ممکن است اتفاق خوبی بیافتد.

این در حالی است که تاکنون تمام تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین با شکست رو به رو شده است.

همچنین سخنگوی دولت آلمان امروز اعلام کرد که نتایج مذاکرات ژنو در خصوص اوکراین مثبت بوده و وجود یک اجماع اروپایی در این زمینه مهم است.

وزیر خارجه فرانسه نیز بیان کرد که مذاکرات ژنو با آمریکا درباره اوکراین سازنده و مفید بوده است.

گفتنی است که نمایندگان آمریکا، اوکراین و متحدان اروپایی این کشور روز یکشنبه ۲۳ نوامبر (دوم آذر ۱۴۰۴) برای گفت‌وگوهای بیشتری درباره طرح بیست و هشت ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا درباره پایان جنگ اوکراین وارد ژنو شدند.

ترامپ اخیراً طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را برای پایان جنگ اوکراین به طرف‌های درگیر ارائه کرده است. این طرح اوکراین را به واگذاری بخشی از خاک و کاهش نیروهای نظامی ملزم می‌کند. علاوه بر این، اوکراین باید از فکر پیوستن به ناتو صرف نظر کند.