آلودگی هوای استان سمنان در مناطق غربی و همجوار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آلایندهها کارخانهها و صنایع غرب استان سمنان در کنار پدیده وارونگی هوا، کیفیت هوای استان سمنان را کاهش داده است حالا هواشناسی اعلام کرده که این آلودگیها تا پایان هفته جاری تداوم هم خواهد داشت.
همزمان با روز سوم آذرماه ۱۴۰۴ شاخص آلایندهها در ایستگاه شهید جعفری سمنان بر روی عدد ۱۰۳ یا همان وضعیت نارنجی است که برای گروههای حساس مانند سالمندان و بانوان باردار و کسانی که دچار بیماریهای تنفسی و … هستند میتواند دردسر ساز باشد.
همچنین وضعیت در ایوانکی و گرمسار هم در حالت نارنجی قرار دارد شاخصها در این دو شهرستان ۱۰۳ و ۱۲۸ است دامغان و شاهرود اما در وضعیت زرد قرار دارند و شاخصها در آنها ۵۶ و ۵۸ است. اینها نشان میدهد که وضعیت آلودگی هوا به خصوص در غرب استان بیشتر است.
حالا مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: این وضعیت به دلیل آلایندهها تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
سید ایرج مصطفوی با اشاره به کاهش کیفیت هوا و افزایش آلایندههای صنعتی بیان کرد: در روزهای اخیر همچنین آتی شاهد تجمع تدریجی آلایندهها به خصوص در نواحی غربی و صنعتی استان سمنان خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه کاهش محسوس کیفیت هوا در روزهای آتی هم ادامه دارد، گفت: از شهروندانی که دارای حساسیتهای ریوی و تنفسی و بیماریهایی مانند آسم هستند و یا خانمهای باردار و سالمندان تقاضا میشود که کمتر از خانه خارج شده و از ماسک استفاده کنند.
مدیرکل هواشناسی استان سمنان همچنین نسبت به افزایش نسبی آلودگی هوا در نقاط مختلف هشدار داده است.
گفتنی است آلودگی هوا برخی شهرهای کشورمان را همزمان با روز سه شنبه تعطیل کرده است ولی این تعطیلی شامل استان سمنان نمیشود.
نظر شما