۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

مدیرکل مدیریت بحران کرمانشاه: هوای کرمانشاه در شرایط اضطرار نیست

کرمانشاه- مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: شاخص‌های منتشرشده در برخی صفحات مجازی درباره آلودگی هوای کرمانشاه نادرست است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حیدری با بیان اینکه شاخص هوای شهر کرمانشاه در ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه دوشنبه سوم آذرماه، عدد ۱۳۰ را نشان می‌دهد و شاخص هیچ کدام از شهرستان‌ها نیز بالای ۱۵۰ نیست، افزود: این وضعیت صرفاً برای گروه‌های حساس ناسالم است و هیچ‌گونه شرایط اضطراری در استان اعلام نشده است. در صورت ورود به شرایط اضطرار، کارگروه اضطرار آلودگی هوا بلافاصله تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

حیدری در ادامه با اشاره به شایعات منتشر شده درباره شیوع آنفلوانزا و تعطیلی مدارس نیز گفت: تاکنون هیچ گزارشی از سوی کارگروه بهداشت و سلامت و دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر ضرورت تعطیلی مدارس اعلام نشده و بدیهی است در صورت درخواست و تشخیص این کارگروه، موضوع با قید فوریت بررسی و تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان تأکید کرد: مردم شریف کرمانشاه به اخبار غیررسمی و شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اطلاعیه‌های مرتبط با تصمیمات ستاد مدیریت بحران و کارگروه اضطرار آلودگی هوا یا تعطیلی را از کانال روابط عمومی استانداری کرمانشاه پیگیری نمایند.

