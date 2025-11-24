  1. استانها
مدارس و دانشگاه‌های لرستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است

خرم‌آباد -مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تعطیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با مصوبه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران و به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا، تمامی مقاطع آموزشی لرستان در روزهای ۴ و ۵ آذرماه به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی فعالیت خواهند کرد.

وی گفت: باهدف پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا و حفاظت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان، فعالیت تمامی مراکز آموزشی استان پیش‌دبستانی‌ها، مهدهای کودک، دوره‌های متوسطه اول و دوم و دانشگاه‌ها، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۴ و ۵ آذرماه، در بستر فضای مجازی برگزار می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان افزود: فعالیت کلیه ادارات، شعب دادگستری و دادستانی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، دستگاه‌های اجرایی و سایر مؤسسات دولتی طبق روال عادی است.

    • هستی IR ۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      13 0
      پاسخ
      در کمال ناباوری 😲
    • سلام IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      سلام لطفاً مدارس لرستان در 22 آذر و این هفته تعطیل بشه واقعا بیماری زیاده از کلاس نصف بچه ها مریضن موقع امتحانات دی بچه ها مبتلا بشن به آنفولانزا باید چطور درس بخونن؟سلامتی شون مهم نیست ایا؟؟

