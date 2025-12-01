به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا در سطح استان هرمزگان ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه، گزارشات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تحلیل و وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزا در استان بررسی شد.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده برای جلوگیری از گردش ویروس و کند کردن وضعیت ابتلاء به بیماری کلیه مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روزهای سه شنبه ۱۱ آذر ماه و چهارشنبه ۱۲ آذرماه غیر حضوری برگزار خواهد شد.

حسن زاده از مسئولان خواست که نظارت جدی بر وضعیت اماکن داشته باشند و مردم نیز نکات بهداشتی را رعایت کنند.