  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شدند

مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شدند

بندرعباس - رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان از غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده اظهار کرد: به دلیل شیوع بیماری آنفلوانزا در سطح استان هرمزگان ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان تشکیل شد.

وی افزود: در این جلسه، گزارشات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تحلیل و وضعیت شیوع بیماری آنفلوانزا در استان بررسی شد.

رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هرمزگان عنوان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده برای جلوگیری از گردش ویروس و کند کردن وضعیت ابتلاء به بیماری کلیه مقاطع تحصیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روزهای سه شنبه ۱۱ آذر ماه و چهارشنبه ۱۲ آذرماه غیر حضوری برگزار خواهد شد.

حسن زاده از مسئولان خواست که نظارت جدی بر وضعیت اماکن داشته باشند و مردم نیز نکات بهداشتی را رعایت کنند.

کد خبر 6674628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها