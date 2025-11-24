دریافت 5 MB کد خبر 6667281 https://mehrnews.com/x39GSY ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ کد خبر 6667281 فیلم جامعه فیلم جامعه ۳ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۲ چهار حریق در جنگل های الیت در آبان امسال رضا افلاطونی،رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره حریق در جنگلهای الیت توضیحاتی ارائه داد. کپی شد مطالب مرتبط پایان عملیات مهار آتش در جنگلهای کارمزد سوادکوه احتمال آتشسوزی دوباره در جنگلهای الیت مرزبانی: آتش دوباره در جنگل های ماسال برافروخته شد کیادلیری: آتشسوزی جنگلهای الیت هنوز بهطور کامل مهار نشده است نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتشسوزی الیت شبانه روزی تلاش کردند حریق جنگلهای شرق گلستان تحت کنترل؛ درخواست استقرار بالگرد برای تسریع برچسبها آتش سوزی آتش سوزی جنگل ها مهار آتش سوزی
نظر شما