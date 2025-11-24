رسول اشرفیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر از تلاشهای بیوقفه نیروها در اطفای حریق جنگلهای الیت طی ۹ روز گذشته تقدیر کرد و گفت: آتشسوزی در این منطقه یکی از پیچیدهترین بحرانهای محیطزیستی بوده که تاکنون شاهد آن بودهایم و نیروهای ما در شیبهای بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد با تمام توان و جانفشانی در حال تلاش بودند تا از سرایت آتش به دیگر نقاط جنگل و مناطق مسکونی جلوگیری کنند.
وی افزود: در این عملیات دشوار، علاوه بر نیروهای سازمان منابع طبیعی، تعداد زیادی از نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی نیز مشارکت داشتند و شرایط سخت محیطی، گرمای شدید، وزش باد و مسافتهای طولانی برای دسترسی به مناطق حریق، عملیات را به یکی از چالشبرانگیزترین اطفای حریقها تبدیل کرده بود.
اشرفیپور همچنین اظهار داشت: خوشبختانه با همت و تلاشهای بیوقفه این گروههای مختلف، آتش به طور کامل اطفا شده است و در حال حاضر تیمها همچنان در منطقه حضور دارند تا از بازگشت آتش و سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری کنند.
معاون سازمان منابع طبیعی ادامه داد: تا به امروز، نیروهای مستقر در منطقه موفق به خاموش کردن ۵۰ کنده نیمسوخته شدند که این اقدام در جلوگیری از سرایت آتش به مناطق جدید بسیار مؤثر بوده است و این کندهها در صورت عدم خاموشی میتوانستند باعث شعلهور شدن مجدد آتش شوند و تهدیدات جدیتری را ایجاد کنند.
اشرفیپور همچنین از همکاریهای گسترده با دیگر نهادهای دولتی و محلی برای مدیریت بحران خبر داد و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاههای مختلف مانند آتشنشانی، هلالاحمر، نیروهای امدادی و نیروهای محلی در این عملیات نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن ایفا کرد.
وی همچنین از حمایتهای مردمی در این بحران تقدیر کرد و گفت: در این مدت، مردم منطقه نیز نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و کمک به نیروهای امدادی ایفا کردهاند. این همکاریها نشاندهنده همبستگی مردم در مقابله با بحرانها و حفظ منابع طبیعی کشور است.
در پایان، معاون سازمان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: هرچند که آتشسوزی در جنگلهای الیت مهار شده است، اما همچنان نظارت دقیق و عملیات اطفای حریق در مناطق حساس ادامه خواهد داشت تا از وقوع هرگونه حادثه جدید جلوگیری شود.
