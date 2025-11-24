  1. استانها
  2. مازندران
۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۴

نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتش‌سوزی الیت شبانه روزی تلاش کردند

چالوس - معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با تقدیر از نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی، گفت: در روز جاری ۵۰ کنده نیم سوخته در شیب صخره‌ای الیت با تلاش نیروها اطفا شد.

رسول اشرفی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تلاش‌های بی‌وقفه نیروها در اطفای حریق جنگل‌های الیت طی ۹ روز گذشته تقدیر کرد و گفت: آتش‌سوزی در این منطقه یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های محیط‌زیستی بوده که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم و نیروهای ما در شیب‌های بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد با تمام توان و جانفشانی در حال تلاش بودند تا از سرایت آتش به دیگر نقاط جنگل و مناطق مسکونی جلوگیری کنند.

وی افزود: در این عملیات دشوار، علاوه بر نیروهای سازمان منابع طبیعی، تعداد زیادی از نیروهای مردمی و یگان حفاظت منابع طبیعی نیز مشارکت داشتند و شرایط سخت محیطی، گرمای شدید، وزش باد و مسافت‌های طولانی برای دسترسی به مناطق حریق، عملیات را به یکی از چالش‌برانگیزترین اطفای حریق‌ها تبدیل کرده بود.

اشرفی‌پور همچنین اظهار داشت: خوشبختانه با همت و تلاش‌های بی‌وقفه این گروه‌های مختلف، آتش به طور کامل اطفا شده است و در حال حاضر تیم‌ها همچنان در منطقه حضور دارند تا از بازگشت آتش و سرایت آن به سایر نقاط جلوگیری کنند.

معاون سازمان منابع طبیعی ادامه داد: تا به امروز، نیروهای مستقر در منطقه موفق به خاموش کردن ۵۰ کنده نیم‌سوخته شدند که این اقدام در جلوگیری از سرایت آتش به مناطق جدید بسیار مؤثر بوده است و این کنده‌ها در صورت عدم خاموشی می‌توانستند باعث شعله‌ور شدن مجدد آتش شوند و تهدیدات جدی‌تری را ایجاد کنند.

اشرفی‌پور همچنین از همکاری‌های گسترده با دیگر نهادهای دولتی و محلی برای مدیریت بحران خبر داد و تصریح کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مانند آتش‌نشانی، هلال‌احمر، نیروهای امدادی و نیروهای محلی در این عملیات نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن ایفا کرد.

وی همچنین از حمایت‌های مردمی در این بحران تقدیر کرد و گفت: در این مدت، مردم منطقه نیز نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آتش و کمک به نیروهای امدادی ایفا کرده‌اند. این همکاری‌ها نشان‌دهنده همبستگی مردم در مقابله با بحران‌ها و حفظ منابع طبیعی کشور است.

در پایان، معاون سازمان منابع طبیعی خاطرنشان کرد: هرچند که آتش‌سوزی در جنگل‌های الیت مهار شده است، اما همچنان نظارت دقیق و عملیات اطفای حریق در مناطق حساس ادامه خواهد داشت تا از وقوع هرگونه حادثه جدید جلوگیری شود.‌

