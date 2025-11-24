مرزبانی: آتش دوباره در جنگل های ماسال برافروخته شد

کامیار مرزبانی اظهار کرد: اراضی جنگلی سرخون سنگان در دو مرحله طی دیروز و امروز دچار آتش‌سوزی شد که با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی ساعاتی پیش مهار و خاموش شده بود دوباره برافروخته شد.

مرزبانی افزود: در مجموع ۲ هکتار از جنگل‌های این منطقه به‌صورت سطحی دچار حریق شده و به تنه درختان آسیبی وارد نشده است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از این حریق‌ها ناشی از بی‌احتیاطی گردشگران و رهاسازی بقایای آتش و سدِ لاشه‌هاست، از مردم خواست از روشن کردن آتش در جنگل‌ها و مراتع خودداری کنند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: شهروندان در صورت مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های جنگلی می‌توانند با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ تماس بگیرند تا نیروهای امدادی در سریع‌ترین زمان به محل اعزام شوند.

وی تاکید کرد: مأموران یگان حفاظت و گروه‌های امدادی همچنان در محل حضور دارند و عملیات پایش منطقه ادامه دارد.