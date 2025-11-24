بزرگداشت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی از مراجع فقید تقلید و احیاگر فاطمیه شامگاه دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) با شرکت جمع گسترده‌ای از علما، فضلا، اساتید حوزه علمیه، نمایندگان بیوت مراجع تقلید و گروه زیادی از ارادتمندان به مکتب اهل‌بیت (ع) برگزار شد و حاضران یاد و نام بانوی بزرگ اسلام و این مجاهد خستگی‌ناپذیر عرصه فقه و معارف اهل‌بیت (ع) را گرامی داشتند.



محمدرضا فاضل کاشانی در آئین سالگرد شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها و مراسم بزرگداشت ارتحال احیاگر فاطمیه حضرت آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (ره) که در حسینیه دفتر آن عالم ربانی برگزار شد، در سخنانی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: امروز روزی است که شیعیان جهان در غم شهادت بانویی سوگوارند که الگوی تمام عیار بندگی و ولایت‌پذیری است و پیوند این مناسبت با سالروز ارتحال عالمی برجسته که سال‌ها در محبت و ارادت به ساحت حضرت زهرا (س) می‌زیست، معنا و جایگاه ویژه‌ای دارد.



وی افزود: ارتحال آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (ره) در روز شهادت حضرت ام‌ابیها قرینه‌ای است که پیوند عاطفی و معنوی او با این بانوی آسمانی را بیش از پیش آشکار می‌کند و می‌توان گفت عشق به فاطمه زهرا (س) روحی‌ترین سرمایه زندگی آن مرجع بزرگوار بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت پاسداشت منزلت فقها و علمای دین خاطرنشان کرد: بر اساس روایت نقل‌شده از امیرالمومنین (ع) هرکس عالم دین را بزرگ بشمارد، در حقیقت حرمت پروردگارش را پاس داشته است و این بیان نشان‌دهنده جایگاه خطیر عالمان در صیانت از دین و هدایت جامعه است.



مدعوین حاضر در این آئین، ضمن تجلیل از خدمات علمی و معنوی آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی (ره)، بر نقش بی‌بدیل او در احیای مراسم فاطمیه و تلاش‌های ماندگارش در نشر معارف اهل‌بیت (ع) یادآور و نام آن فقیه مجاهد را گرامی داشتند.



این مراسم با قرائت مراثی و ابراز ارادت حاضران به محضر اهل‌بیت (ع) پایان یافت.