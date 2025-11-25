امام جمعه جاسک: شهدا نماد ایثار و توکل به خدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه شهرستان جاسک دوشنبه شب در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام، اظهار داشت: قبل از هر چیزی باید بگویم که شهدای عزیز ما به ویژه شهیدان گمنام در حقیقت جزو بزرگ‌ترین سرمایه‌های معنوی و الهی ما هستند.

وی افزود: همین طور که در قرآن آمده است، «لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتاً بل احیا عند ربهم یرزقون» آنان که در راه خدا شهید می‌شوند، مرده نمی‌باشند بلکه در پیشگاه پروردگارشان زنده و روزی‌دهی می‌شوند.

ذاکری با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مهم شهیدان این است که بعد از سال‌ها فراق و دوری وقتی که پیکرشان شناسایی می‌شود، دل‌های بسیاری از مردم آرامش می‌یابد و گفت: ما در شهرستان جاسک شاهد این هستیم که بعد از گذشت بیش از ۳۵ سال از شهادت یکی از شهیدان عزیز پیکر مطهر او به وطن برگشت و امروز در میان شما حضور دارد.



امام جمعه شهرستان جاسک ادامه داد: یادمان نرود که بسیاری از مادران شهدا هنوز چشم انتظار بازگشت پیکر فرزند عزیزشان هستند و همانطور که در این مراسم به وضوح شاهدیم در اینجا عزیزانی هستند که به احترام شهدا به یاد مادران و پدرانی که در انتظار بازگشت پیکر فرزندشان هستند در این جمع حضور یافته‌اند.

وی با بیان اینکه شهادت و روحیه ایثارگری که شهدا از خود به جای می‌گذارند حقیقتی است که نمی‌توان آن را با هیچ چیزی معادل کرد و گفت: شهدا به ما نشان دادند که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان به خدا توکل کرد و در مسیر خدمت به اسلام و جامعه گام برداشت.