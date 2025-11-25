به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح سهشنبه در جمع رسانهها با بیان اینکه طرح نذر خدمت ۸ با موفقیت در مناطق مرزی استان اجرا شد، اظهار داشت: در این طرح ۶ هزار و ۱۲۲ نفر از ساکنان مناطق مرزی زیرکوه و درمیان تحت پوشش خدمات درمانی، دارویی، معیشتی و زیرساختی قرار گرفتند.
وی با اشاره به جزئیات خدمات درمانی ارائه شده، افزود: در قالب این طرح، دو هزار و ۱۲۲ نفر توسط پزشکان متخصص و فوقتخصص در رشتههای اطفال، قلب، ارتوپدی، زنان، داخلی، اورولوژی و نفرولوژی ویزیت رایگان شدند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از ارائه خدمات دندانپزشکی به ۳۵۰ نفر خبر داد و بیان کرد: خدمات دندانپزشکی شامل کشیدن، ترمیم و جرمگیری به صورت رایگان انجام شد.
کاوسی با اشاره به اجرای پروژههای زیرساختی در حاشیه ارائه خدمات درمانی، خاطرنشان کرد: برای تأمین آب شرب سالم در روستاهای شهرستان درمیان، ۴۰ کیلومتر لولهگذاری انجام و برای ۱۰ روستای این شهرستان کنتور و انشعاب آب نصب شد.
وی از ارسال ۱۰ تانکر آب با ظرفیت دو هزار لیتری به مناطق محروم شهرستانهای زیرکوه، طبس، سربیشه و نهبندان خبر داد و گفت: همچنین ۴۲ هزار قرص ضدعفونیکننده آب آشامیدنی بین خانوارهای نیازمند توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی همچنین از تأمین دستگاه تصفیه آب و کمک به هزینههای جاری یک مجتمع دانشآموزی در زیرکوه خبر داد و افزود: در حوزه آموزش نیز تهیه کتابهای کمکآموزشی، لوازمالتحریر و ارائه آموزش مهارتهای زندگی برای نوجوانان مرزنشین انجام شد.
کاوسی تأکید کرد: هدف هلال احمر علاوه بر خدمترسانی فوری، توانمندسازی نسل آینده و تقویت امید و آرامش اجتماعی در مناطق مرزی و کمبرخوردار است.
