به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۰۵:۵۵ بامداد امروز بخش‌هایی از استان را لرزاند که خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی از سوی تیم‌های ارزیاب گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله پس از اعلام مرکز لرزه‌نگاری، تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های جاده‌ای و امداد و نجات شهری در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند، گفت: ارزیابی اولیه در مناطق نزدیک به کانون زلزله از جمله روستاهای اطراف بیرجند، آرین‌شهر و خوسف در حال انجام است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی تصریح کرد: با وجود خفیف بودن این زمین‌لرزه، تمامی گروه‌های ارزیاب تا تثبیت شرایط در آماده‌باش خواهند بود و در صورت لزوم، تیم‌های پشتیبان نیز به مناطق مورد نیاز اعزام می‌شوند.

کاوسی با تأکید بر اینکه هلال‌احمر همواره در نخستین لحظات وقوع حوادث طبیعی در صحنه حضور دارد، از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار مرتبط با حوادث را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر استان با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۱ شعبه و پایگاه‌های امدادی در سراسر خراسان جنوبی، هر لحظه آماده خدمت‌رسانی به مردم است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در پایان گفت: سلامت و امنیت مردم اولویت نخست این جمعیت است و همه اقدامات لازم برای رصد و مدیریت شرایط در حال انجام است.

خبر های تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.