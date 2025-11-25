به گزارش خبرنگار مهر؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به تازگی در فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تابستان ۱۴۰۴ به بررسی تفصیلی و آماری وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور پرداخته است. گزارش مذکور وضعیت شاخص‌های مختلف کیفیت شبکه‌های ثابت و پهن‌باند را از جنبه‌های مختلف به صورت فصلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تابستان ۱۴۰۴، شکایات حوزه سیار و ثابت در سه ماهه دوم سال جاری، به ترتیب ۱۲ هزار و ۵۹۴ و ۱۷ هزار و ۲۵۴ مورد بوده است. به عبارت دیگر، حدود ۲۱ درصد از شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵، متعلق به حوزه سیار و ۲۸ درصد باقیمانده مربوط به حوزه ثابت بوده است.

همچنین تعداد شکایات ثبت شده مشترکین پهن باند ثابت و سیار ۵۱ درصد بوده است.

با این حال شکایات ثبت شده در خصوص شبکه‌های ارتباطی در تابستان ۱۴۰۴، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۳، افزایش محسوسی یافته است و به طور کلی، این آمار از بهار سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.