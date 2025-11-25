  1. دانشگاه و فناوری
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

شکایت کاربران از شبکه‌های ارتباطی افزایش یافت؛ اعلام پرتکرارترین شکایت

بر اساس گزارش رگولاتوری در تابستان ۱۴۰۴، آمار وضعیت شکایت کاربران از حوزه ارتباطات سیر صعودی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) به تازگی در فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تابستان ۱۴۰۴ به بررسی تفصیلی و آماری وضعیت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور پرداخته است. گزارش مذکور وضعیت شاخص‌های مختلف کیفیت شبکه‌های ثابت و پهن‌باند را از جنبه‌های مختلف به صورت فصلی مورد بررسی قرار می‌دهد.

بر اساس گزارش فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تابستان ۱۴۰۴، شکایات حوزه سیار و ثابت در سه ماهه دوم سال جاری، به ترتیب ۱۲ هزار و ۵۹۴ و ۱۷ هزار و ۲۵۴ مورد بوده است. به عبارت دیگر، حدود ۲۱ درصد از شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۵، متعلق به حوزه سیار و ۲۸ درصد باقیمانده مربوط به حوزه ثابت بوده است.

همچنین تعداد شکایات ثبت شده مشترکین پهن باند ثابت و سیار ۵۱ درصد بوده است.

با این حال شکایات ثبت شده در خصوص شبکه‌های ارتباطی در تابستان ۱۴۰۴، نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۳، افزایش محسوسی یافته است و به طور کلی، این آمار از بهار سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.

    • ایرانی IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
      شکایت زیاد هست اما کسی توجهی نمیکنه.

