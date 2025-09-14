تحقق ۹۶.۵ درصدی برنامه سال اول توسعه دیجیتال

به گزارش خبرنگار مهر، احسان چیت ساز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی صف اول در خصوص اقدامات و فعالیت‌های وزارت ارتباطات در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال به تشریح مهم‌ترین دستاوردها، چالش‌ها و الزامات تحقق اقتصاد دیجیتال کشور اشاره کرد و گفت: سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه با تحقق ۹۶.۵ درصدی تکالیف محوله در وزارت ارتباطات همراه بود که این میزان، به تأیید ناظران رسمی سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است.

وی افزود: برای اولین بار، ستاد راهبری برنامه هفتم توسعه در وزارت ارتباطات با هدف ساختاردهی منابع، تعریف پروژه‌های اولویت‌دار و تدوین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) تشکیل شد. در این چارچوب، ترکیب منابع دولتی و خصوصی، جهت‌گیری به سمت تأمین مالی غیرمستقیم و سیاست‌های تسهیلگرانه در دستور کار قرار گرفت.

تسهیل دسترسی به پلتفرم‌های خارجی و صادرات ۵۰ میلیون یورویی فاوا

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات کلیدی این وزارتخانه را بازگشایی محدود و هدفمند دسترسی کاربران به برخی پلتفرم‌های خارجی دانست و تأکید کرد: در راستای دیپلماسی فناوری، سند تسهیل دسترسی به سکوهای بین‌المللی تدوین و اجرایی شد. هم‌زمان، تقویت پلتفرم‌های داخلی بدون آسیب به کیفیت خدمات نیز پیگیری شده است.

چیت‌ساز از صادرات ۵۰ میلیون یورویی محصولات و خدمات فاوا به کشورهای روسیه و ونزوئلا در یک‌سال اخیر خبر داد و گفت: محصولات دانش‌بنیان جوانان ایرانی اکنون به مرحله صادرات رسیده‌اند و کارخانه‌های تولید تجهیزات حوزه دیجیتال در داخل کشور احداث شده‌اند.»

توسعه زیرساخت‌ها: فیبرنوری، 5G و پوشش شبکه

وی در خصوص توسعه زیرساخت‌ها گفت: در حوزه زیرساخت وزارت ارتباطات توانستهبیش از یک میلیون و ۸۵۰ هزار خانوار را به فیبرنوری متصل کند؛ بیش از ۲۷۰ سایت نسل پنجم (5G) در کشور ایجاد نماید؛ و فرکانس‌های مرتبط با 5G را برای اولین‌بار به اپراتورها واگذار کند. دو خط تأمین مالی بین‌المللی نیز برای توسعه این شبکه‌ها در حال پیگیری است.

تصویب ۳,۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های فاوا

چیت ساز ادامه داد: در راستای توسعه اقتصادی، ۳,۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات تصویب شده و بیش از ۲۲۰۰ فرصت شغلی در استان‌ها از دل این سیاست‌ها ایجاد شده است. همچنین بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان قرارداد خرید تجهیزات بومی به امضا رسیده و بخش عمده‌ای از نیازهای زیرساختی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و انرژی پاک

معاون وزیر ارتباطات به دیگر اقدامات وزارتخانه در یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: توسعه پلتفرم ایران دیجیتال برای آموزش نیروی انسانی؛ هدف‌گذاری برای تربیت حداقل ۵۰۰ هزار متخصص دیجیتال تا پایان برنامه هفتم؛ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر جهت تأمین برق موردنیاز مراکز داده؛ هدف‌گذاری ۲,۰۰۰ مگاوات انرژی پاک برای پاسخ به نیازهای آینده اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.

راه‌اندازی نظام سنجش اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز در بخش دیگری از صحبت‌های خود از همکاری با مرکز آمار ایران برای تدوین مدل سنجش اقتصاد دیجیتال خبر داد و گفت: برای اولین‌بار، امکان سنجش سهم واقعی اقتصاد دیجیتال در حساب‌های ملی کشور فراهم شده است و به‌زودی اولین گزارش رسمی این شاخص‌ها منتشر خواهد شد.

وی افزود: با وجود این پیشرفت‌ها، معاون وزیر صراحتاً اعلام کرد که کیفیت فعلی اینترنت در کشور، شایسته مردم نیست و۴ عامل اصلی را در افت کیفیت شبکه مؤثر است از جمله اختلالات فرکانسی و GPS ناشی از چالش‌های امنیتی و سایبری؛ قطع برق و نبود زیرساخت پایداری انرژی در سایت‌های مخابراتی؛ فقدان سرمایه‌گذاری در هسته اقتصاد دیجیتال در سال‌های گذشته؛ فیلترینگ گسترده و استفاده فراگیر از فیلترشکن‌ها که به ناامن‌سازی شبکه منجر شده‌اند.

آسیب‌های فیلترینگ: شبکه‌ای آلوده و ناامن

چیت‌ساز اعلام کرد: فیلترینگ آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده و این سیاست نه‌تنها به اهدافش نرسیده، بلکه منجر به افزایش استفاده از ابزارهای فیلترشکن؛ کاهش امنیت داده‌های کاربران؛ کاهش سرعت و کیفیت شبکه؛ افزایش حملات سایبری (DDoS) از طریق دستگاه‌های آلوده‌شده؛ کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم دیجیتال کشور شده است.

وی گفت: ما امروز یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های اینترنتی جهان را داریم. دستگاه‌های کاربران با نصب فیلترشکن‌ها تبدیل به ابزار حمله شده‌اند. فیلترینگ باعث شده IPهای ایرانی توسط پلتفرم‌ها محدود شود و عملاً کیفیت تجربه کاربری را پایین آورده است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما با پدیده‌ای به نام «هزینه‌های از دست رفته» مواجه هستیم. سیاست‌هایی که نتایج مطلوبی نداشته‌اند، اما همچنان ادامه دارند. این در حالی‌ست که باید با جسارت به سمت اصلاح سیاست‌ها برویم، چون اهداف فیلترینگ محقق نشده و آسیب آن بر بخش خصوصی و اعتماد عمومی مشهود است.

اقتصاد دیجیتال باید پایدار و جذاب برای سرمایه‌گذار شود

چیت‌ساز گفت: هیچ پروژه‌ای را در وزارت ارتباطات آغاز نکرده‌ایم مگر آنکه مطالعه پایداری اقتصادی داشته باشد. وظیفه دولت این است که زمینه را برای جذاب شدن این بخش برای بخش خصوصی فراهم کند. با اصلاح قراردادها و ورود به مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، به‌دنبال جذب سرمایه‌های جدید و مولد هستیم.

رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر کیفیت شبکه

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۹۵ برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی افزود: کارگروه بررسی کیفیت شبکه با هدف بهبود پیوسته وضعیت اینترنت تشکیل شده و نهادهای مالی تخصصی در حال کمک به ایجاد زیرساخت‌های پایدار هستند.

چیت ساز در ادامه تصریح کرد: اگرچه گزارش عملکرد وزارت ارتباطات در سال اول برنامه هفتم توسعه حاکی از تحقق نزدیک به تمام تکالیف قانونی است، اما چالش‌هایی همچون کیفیت پایین اینترنت، تبعات سیاست‌های فیلترینگ و مشکلات ساختاری در حوزه زیرساخت، نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، همچنان نیازمند اصلاح سیاست‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده، و تعامل صریح‌تر با مردم و بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: انتظارات مردم از دستگاه‌های اجرایی بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر محقق شده است، اما با این حال باید اذعان کرد که ما جزو معدود دستگاه‌هایی هستیم که توانسته‌ایم بخشی از وعده‌های داده شده را به سرانجام برسانیم. امیدواریم که بتوانیم خدمات بهتر و سریع‌تری به مردم ارائه دهیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه افزود: هدف ما این است که در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال، پروژه‌های مختلف فضایی و ماهواره‌ای را به پیش ببریم. در این راستا، پروژه‌های مهمی همچون ایستگاه‌های دریافت و کنترل ماهواره در گلبهار و سلماس، پایگاه پرتاب ملی چابهار و منظومه‌های ماهواره‌ای باریک شهید سلیمانی با پیشرفت‌های چشمگیری روبه‌رو بوده‌اند. همچنین در حوزه مخابرات فضایی، پروژه‌های مختلف به سرعت در حال انجام است.

چیت‌ساز به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: ایستگاه دریافت و کنترل در گلبهار حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پایگاه پرتاب ملی چابهار هم به ۹۰ درصد رسیده است. امیدواریم تا پایان سال، بخشی از این پایگاه را افتتاح کنیم.

چیت‌ساز درباره پروژه‌های دیگر مانند ماهواره‌های سنجشی پارس دو و ناهید و همچنین آنتن‌های باند اس و ایکس گفت: با وجود چالش‌ها و محدودیت‌های منابع، پروژه‌ها با سرعت مطلوب در حال پیشرفت هستند. در حال حاضر، ۱۵ درصد پیشرفت در ماهواره‌های سنجشی داریم و ماهواره‌های مخابراتی ناهید سه نیز پیشرفت مناسبی داشته‌اند.

توسعه دولت هوشمند و پنجره ملی خدمات

مسئول اجرایی در ادامه به دستاوردهای پروژه‌های دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۶۷ میلیون نفر از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده می‌کنند. تعداد خدمات الکترونیکی ارائه‌شده از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در یک سال اخیر به بیش از ۴۴۰۰ سرویس رسیده است. همچنین تعداد کاربران این خدمات نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در بخش هوشمندسازی خدمات، ۳۶ درصد از خدمات به صورت هوشمند ارائه می‌شوند و همچنین در بحث مجوزهای صنفی و خانگی نیز ۳۷ درصد رشد مشاهده شده است.

چیت‌ساز در خصوص ارزیابی رضایت‌مندی کاربران گفت: ما از طریق ابزارهای تماس تصادفی با کاربران، میزان رضایت آنها را از خدمات سنجش می‌کنیم. خوشبختانه این ارزیابی‌ها نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در کیفیت خدمات ارائه‌شده است.

چیت‌ساز با اشاره به پروژه‌های پیش‌رو در دولت هوشمند اظهار کرد: برای تحقق یکپارچگی در تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها، پروژه‌های مختلفی در حال انجام است. مرکز تبادل اطلاعات امسال حدود ۸ درصد پیشرفت داشته و امیدواریم تا پایان سال جاری به شکل کامل قابل بهره‌برداری باشد.

وی در ادامه به پروژه‌های جدیدی مانند «ابر دولت» اشاره کرد و گفت: هدف آن یکپارچه‌سازی بیشتر سرویس‌ها و هوشمندسازی است. این پروژه‌ها می‌توانند دستاوردهای مثبتی را در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات عمومی و کاهش مصرف کاغذ ایجاد کنند.

حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی

چیت‌ساز در بخش پایانی به وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی مانند بله و ایتا در یک سال اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. برای مثال، تعداد کاربران فعال ماهانه ایتا به بیش از ۳۶ میلیون نفر رسیده است. این رشد نشان‌دهنده اعتماد مردم به پیام‌رسان‌های بومی و استفاده گسترده از خدمات مختلف از طریق این پلتفرم‌هاست.

وی افزود: هدف ما این است که فضای رقابتی در این حوزه شکل بگیرد تا پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند با کیفیت بهتر و خدمات متنوع‌تر به رقابت بپردازند. دولت از توسعه این پلتفرم‌ها حمایت می‌کند و تلاش می‌کند دسترسی به این پلتفرم‌ها را برای مردم تسهیل کند.

چیت‌ساز در پایان تصریح کرد: ما امیدواریم تا سال سوم برنامه هفتم، تمامی خدمات عمومی را به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنیم تا این پلتفرم‌ها به استانداردهای بین‌المللی برسند و مردم در هر شرایطی بتوانند به راحتی به خدمات دیجیتال دسترسی پیدا کنند.