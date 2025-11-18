ارزیابی جامع وضعیت ارتباطی کرمان در آستانه سفر وزیر ارتباطات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سلسله نشستهای برخط با فرمانداران شهرستانهای شمالی و جنوبی استان، که با هدف احصا و جمعبندی نیازهای ارتباطی استان پیش از سفر وزیر ارتباطات برگزار شد، فرمانداران هریک از شهرستانها مسائل، چالشها، درخواستها و نیازهای فوری شهرها و روستاهای خود را بیان کردند و معاونان وزارت نیز برنامهها، الزامات فنی و روند اجرای پروژهها را تشریح کردند.
آزاده تاجالدینی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان، در جمعبندی مباحث مطرحشده در نشستهای جنوب استان اعلام کرد که در دولت چهاردهم توسعه متوازنی میان روستاهای شمال و جنوب کرمان دنبال شده و تاکنون ۲۸۲ روستای مشمول طرح توسعه خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) و ۱۴۴ روستای دیگر بهعنوان دستاورد جانبی، به اینترنت دسترسی پیدا کردهاند.
در نشستهای مرتبط با شهرستانهای جنوبی شامل کهنوج، رودبار جنوب، فاریاب، قلعهگنج، منوجان و جازموریان، نیک محمد بلوچزهی، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی، بر انجام بررسیهای فنی دقیق و میدانی برای پوشش این مناطق تأکید کرد.
وی خواستار بازدید کارشناسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از محورهای فاقد پوشش شد و اعلام کرد که تعیین تکلیف روستاهای فاقد اینترنت باید با هماهنگی مجری طرح سرعت گیرد.
او همچنین از ادارهکل ارتباطات استان خواست پیگیری تمامی موارد مطرحشده فرمانداران را در اولویت قرار دهد.
در ادامه این بررسیها، جواد غلامپور، مدیرکل دفتر توسعه خدمات عمومی اجباری و امور استانها، در نشست با فرمانداران بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی، ضمن اشاره به برنامهریزی برای افتتاح شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در سفر وزیر، خواستار تسریع همراهی فرمانداریها و اپراتورها برای تکمیل سایتهای USO شد.
حمید خوانساری، سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات رادیویی، نیز در جلسه با فرمانداران بافت، رابر و ارزوئیه با ارائه گزارشی از وضعیت این مناطق گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار فاقد پوشش، روستاهای دارای اختلال و نقاط نیازمند توسعه باید جهت بررسی و جمعبندی به تنظیم مقررات ارسال شوند. او افزود که از مجموع ۱۵۰ روستای بافت، ۱۱۴ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و ۳۲ روستای دیگر در برنامه اپراتورها قرار دارد.
وحید مختاری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات، در نشست مربوط به شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد، بر لزوم ارائه برنامه عملیاتی برای رفع مشکلات زیرساختی تأکید کرد و گفت با توجه به ابلاغهای جدید، مسئولیت اپراتورها در برخی مناطق تغییر کرده و پروژههای فیبر نوری باید با سرعت بیشتری اجرا شوند.
وی افزود در جیرفت از ۳۸۲ روستا، ۲۹۰ روستا دارای اتصال هستند و ۶۰ روستا نیز در دستور کار قرار دارد.
همزمان با این نشستها، معاونان وزارت ارتباطات جلسات برخط دیگری نیز با فرمانداران شهرستانهای شمالی کرمان برگزار کردند.
در نشست هماهنگی فرمانداران کرمان و راور، محمد حاتمیزاده، معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانها، بر ضرورت اجرای پروژه ( GNAF) جی نف و رفع موانع ارتباطی و برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای روستایی پیش از سفر وزیر تأکید کرد و خواستار دستهبندی روستاها و جادههای فاقد پوشش یا دارای پوشش نامناسب شد.
نیک محمد بلوچزهی در نشست جداگانه با فرماندار شهربابک، اجرای فیبر نوری مسیر دهج–شهربابک را از برنامههای وزارت دانست و اعلام کرد: راهاندازی مجدد سایت جاده شهربابک–انار منوط به تأمین برق و همکاری فرمانداریهای دو شهرستان است.
جواد غلامپور در جلسه با فرمانداران بردسیر و سیرجان با اشاره به نقش سامانه ۱۹۵ در ثبت و پیگیری شکایات مردمی، اعلام کرد از ۱۱۱ روستای بالای ۲۰ خانوار بردسیر، ۹۴ روستا و از ۲۰۱ روستای سیرجان، ۱۸۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند.
وی بر ضرورت پیگیری تعهدات شرکت مخابرات در این شهرستانها تأکید کرد.
بهزاد اکبری، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، نیز در نشست برخط با فرمانداران رفسنجان و انار، وضعیت پوشش شبکه، نقاط فاقد آن تندهی و نیازهای زیرساختی این مناطق را بررسی کرد.
براساس گزارش ارائهشده، از ۱۶۱ روستای بالای ۲۰ خانوار رفسنجان، ۱۴۷ روستا و از ۲۰ روستای انار، ۱۸ روستا دارای اتصال هستند.
در این ارتباط، مشکل پوشش جادهای و شهری این شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت و پوشش روستای جهان آباد و دره دور مطرح و پیگیری شد.
در نشست دیگری با فرمانداران زرند و کوهبنان، مصطفی مافی رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، با ارائه گزارشی از وضعیت ارتباطی این شهرستانها گفت از ۸۸ روستای زرند، ۷۸ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند و پیگیری اتصال نسل پنجم و همچنین رسیدگی به سرقت تجهیزات و باتریهای سایتهای تلفن همراه باید در دستور کار قرار گیرد.
شهرستان کوهبنان نیز دارای ۱۶ روستای بالای بیست خانوار است که تاکنون ۱۴ روستا متصل شده و۲ روستای باقی مانده در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است، با برگزاری این مجموعه جلسات، تصویر دقیقی از وضعیت ارتباطی همه شهرستانهای استان کرمان بهویژه مناطق روستایی و محورهای فاقد پوشش تهیه شده و قرار است تصمیمات نهایی در سفر وزیر ارتباطات به استان مطرح و اجرایی شود.
