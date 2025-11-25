به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با کاهش ۲,۵۶۱ و ۲,۴۸۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۷,۲۱۲ و ۷۱۵,۷۴۰ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۶۵۷ و ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار بر حسب ریال است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۱۵,۷۴۰ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۸۲ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۱۰۵ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است طی ۶۵۷ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۷,۲۱۲ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۷۸ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۲۱۶ تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ رسمی دلار را بر حسب ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حاکی از رشد چشمگیر روزانه و بی‌سابقه ۵۶۸ تومانی در روز دوشنبه ۱۹ آبان است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۲۶۲۶ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۹ هزار و ۲۰۷ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی تقریباً مشابه (۲۵۴۹ ریالی) به ۸۲۴ هزار و ۴۷۳ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش ۶۹۸ و ۶۷۷ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۷۳۸ ریال و ۱۹۴ هزار و ۸۹۲ ریال ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۷۳۰,۵۷۷ ۷۳۷,۲۱۲ -۲,۵۶۱ ۷۰۹,۲۹۸ ۷۱۵,۷۴۰ -۲,۴۸۶ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۸۴۱,۵۶۴ ۸۴۹,۲۰۷ -۲,۶۲۶ ۸۱۷,۰۵۳ ۸۲۴,۴۷۳ -۲,۵۴۹ ۳۲۵,۳۴۱ ۳۲۸,۲۹۶ پوند انگلیس GBP ۹۵۶,۸۲۱ ۹۶۵,۵۱۱ -۳,۶۳۶ ۹۲۸,۹۵۳ ۹۳۷,۳۹۰ -۳,۵۲۹ ۳۶۹,۸۹۹ ۳۷۳,۲۵۸ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۸,۹۳۱ ۲۰۰,۷۳۸ -۶۹۸ ۱۹۳,۱۳۸ ۱۹۴,۸۹۲ -۶۷۷ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۰۲,۸۴۹ ۱۰۳,۷۸۳ -۳۷۳ ۹۹,۸۵۴ ۱۰۰,۷۶۱ -۳۶۱ ۳۹,۷۶۱ ۴۰,۱۲۲ یکصد دینار عراق IQD ۵۵,۷۵۵ ۵۶,۲۶۱ -۲۰۹ ۵۴,۱۳۰ ۵۴,۶۲۲ -۲۰۳ ۲۱,۵۵۴ ۲۱,۷۵۰ یکصد ین ژاپن JPY ۴۶۵,۵۵۲ ۴۶۹,۷۸۰ -۳,۲۸۶ ۴۵۱,۹۹۳ ۴۵۶,۰۹۸ -۳,۱۸۹ ۱۷۹,۹۷۸ ۱۸۱,۶۱۳ ریال عمان OMR ۱,۸۹۸,۴۳۸ ۱,۹۱۵,۶۷۹ -۶,۶۷۹ ۱,۸۴۳,۱۴۴ ۱,۸۵۹,۸۸۳ -۶,۴۸۳ ۷۳۳,۹۲۰ ۷۴۰,۵۸۵ روبل روسیه RUB ۹,۳۰۷ ۹,۳۹۲ ۳۲ ۹,۰۳۷ ۹,۱۱۹ ۳۱ ۳,۵۹۸ ۳,۶۳۱ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۰ ۱۷,۳۷۶ -۵۴ ۱۶,۷۱۸ ۱۶,۸۷۰ -۵۲ ۶,۶۵۷ ۶,۷۱۷ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۴۹۴,۸۸۹ ۴۹۹,۳۸۳ -۴,۰۳۰ ۴۸۰,۴۷۴ ۴۸۴,۸۳۸ -۳,۹۱۲ ۱۹۱,۳۱۹ ۱۹۳,۰۵۷ روپیه هند INR ۸,۱۹۸ ۸,۲۷۲ ۱۹ ۷,۹۵۹ ۸,۰۳۱ ۱۸ ۳,۱۶۹ ۳,۱۹۸ دلار کانادا CAD ۵۱۷,۶۹۳ ۵۲۲,۳۹۵ -۲,۲۹۸ ۵۰۲,۶۱۵ ۵۰۷,۱۸۰ -۲,۲۳۱ ۲۰۰,۱۳۶ ۲۰۱,۹۵۴ دلار استرالیا AUD ۴۷۱,۶۳۱ ۴۷۵,۹۱۴ -۱,۵۷۹ ۴۵۷,۸۹۵ ۴۶۲,۰۵۳ -۱,۵۳۲ ۱۸۲,۳۲۹ ۱۸۳,۹۸۵ فرانک سویس CHF ۹۰۳,۷۴۲ ۹۱۱,۹۵۰ -۳,۱۸۰ ۸۷۷,۴۲۰ ۸۸۵,۳۸۹ -۳,۰۸۷ ۳۴۹,۳۷۹ ۳۵۲,۵۵۲ کرون سوئد SEK ۷۶,۴۳۹ ۷۷,۱۳۳ -۳۱۰ ۷۴,۲۱۲ ۷۴,۸۸۶ -۳۰۱ ۲۹,۵۵۱ ۲۹,۸۱۹ کرون نروژ NOK ۷۱,۳۵۸ ۷۲,۰۰۶ -۱۵۸ ۶۹,۲۸۰ ۶۹,۹۰۹ -۱۵۳ ۲۷,۵۸۶ ۲۷,۸۳۷ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۶۸۹ ۱۱۳,۷۱۲ -۳۵۹ ۱۰۹,۴۰۶ ۱۱۰,۴۰۰ -۳۴۹ ۴۳,۵۶۴ ۴۳,۹۶۰ ریال قطر QAR ۲۰۰,۷۰۸ ۲۰۲,۵۳۱ -۷۰۳ ۱۹۴,۸۶۲ ۱۹۶,۶۳۲ -۶۸۳ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۱۹۴,۸۲۱ ۱۹۶,۵۹۰ -۶۸۳ ۱۸۹,۱۴۶ ۱۹۰,۸۶۴ -۶۶۳ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۱,۹۴۳,۰۲۴ ۱,۹۶۰,۶۷۰ -۶,۸۱۱ ۱,۸۸۶,۴۳۲ ۱,۹۰۳,۵۶۴ -۶,۶۱۲ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۲,۳۷۶,۴۷۰ ۲,۳۹۸,۰۵۲ -۸,۶۰۶ ۲,۳۰۷,۲۵۳ ۲,۳۲۸,۲۰۷ -۸,۳۵۳ ۹۱۸,۷۲۳ ۹۲۷,۰۶۷ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۸,۵۳۰ ۲۶۰,۸۷۸ -۲,۷۶۰ ۲۵۰,۹۹۹ ۲۵۳,۲۷۹ -۲,۶۸۰ ۹۹,۹۴۵ ۱۰۰,۸۵۳

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به‌روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.

تغییر نرخ ارز مسافرتی

بنابر اعلام بانک مرکزی سازوکار نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور از روز شنبه سوم آبان ماه تغییر کرد. بر این اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری این مرکز به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام می‌شود.

این تغییر شیوه قیمت گذاری صرفاً مربوط به ارز مسافری است و سایر سرفصل‌های ارز خدماتی از جمله ارز دانشجویی، درمانی و فدراسیون‌های ورزشی بدون تغییر و مطابق روال گذشته محاسبه خواهد شد.

همچنین، خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان انجام می‌شود و پس از راه اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، این فرآیندها در سامانه مرکز مبادله متمرکز خواهد شد.