بانک مرکزی ترمز قیمت دلار رسمی را کشید+ جدول نرخ ارز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۷,۱۸۴ و ۷۱۵,۷۱۳ ثابت ماند.
سیگنال بورسی نرخ حواله دلار
نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۶۵۷ و ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان میدهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار بر حسب ریال است.
جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستینبار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۱۵,۷۱۳ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، میتواند بهعنوان یک سیگنال مثبت برای شرکتهای صادراتمحور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان میدهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۸۲ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۱۰۵ تومانی) است.
از آنجا که بسیاری از شرکتهای بورسی، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حوالهای انجام میدهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشاندهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکتهاست. این رویداد میتواند زمینهساز افزایش انگیزه سرمایهگذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.
انتظار میرود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارشهای مالی فصلی شرکتها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانههای بیشتری از حرکت به سمت ارزشگذاری بالاتر نشان دهد.
این نمودار نشان میدهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.
شایان ذکر است طی ۶۵۷ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۷,۱۸۴ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۷۸ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۲۱۶ تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.
اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تکنرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامهای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمیتوانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان میدهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل میشود.
نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ رسمی دلار را بر حسب ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که حاکی از رشد چشمگیر روزانه و بیسابقه ۵۶۸ تومانی در روز دوشنبه ۱۹ آبان است.
نرخ سایر ارزها
قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۶۰۷ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۵ هزار و ۹۸ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۵۹۰ ریالی) به ۸۳۰ هزار و ۱۹۳ ریال رسیده است.
از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۷۳۱ ریال و ۱۹۴ هزار و ۸۸۴ ریال ارزشگذاری شده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
|نوع ارز
|کد ارز
|اسکناس
|حواله
|حواله کالاهای اساسی و ضروری
|خرید
|فروش
|خرید
|فروش
|نرخ خرید
|نرخ فروش
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|نرخ
|نرخ
|تغییر
|دلار آمریکا
|USD
|۷۳۰,۵۴۹
|۷۳۷,۱۸۴
|۰
|۷۰۹,۲۷۲
|۷۱۵,۷۱۳
|۰
|۲۸۲,۴۳۵
|۲۸۵,۰۰۰
|یورو
|EUR
|۸۴۷,۴۰۲
|۸۵۵,۰۹۸
|۶۰۷
|۸۲۲,۷۲۱
|۸۳۰,۱۹۳
|۵۹۰
|۳۲۷,۶۱۱
|۳۳۰,۵۸۶
|پوند انگلیس
|GBP
|۹۶۷,۰۶۰
|۹۷۵,۸۴۳
|۸۵۹
|۹۳۸,۸۹۴
|۹۴۷,۴۲۱
|۸۳۵
|۳۷۳,۸۷۲
|۳۷۷,۲۶۷
|درهم امارات متحده عربی
|AED
|۱۹۸,۹۲۴
|۲۰۰,۷۳۱
|۰
|۱۹۳,۱۳۰
|۱۹۴,۸۸۴
|۰
|۷۶,۹۰۶
|۷۷,۶۰۴
|یوان چین
|CNY
|۱۰۳,۲۶۰
|۱۰۴,۱۹۸
|۳۹
|۱۰۰,۲۵۳
|۱۰۱,۱۶۳
|۳۷
|۳۹,۹۲۱
|۴۰,۲۸۴
|یکصد دینار عراق
|IQD
|۵۵,۷۶۲
|۵۶,۲۶۸
|۲
|۵۴,۱۳۷
|۵۴,۶۲۹
|۲
|۲۱,۵۵۸
|۲۱,۷۵۴
|یکصد ین ژاپن
|JPY
|۴۶۷,۷۳۷
|۴۷۱,۹۸۵
|۶۲۳
|۴۵۴,۱۱۴
|۴۵۸,۲۳۸
|۶۰۵
|۱۸۰,۸۳۰
|۱۸۲,۴۷۲
|ریال عمان
|OMR
|۱,۸۹۷,۶۶۱
|۱,۹۱۴,۸۹۵
|-۶۴۳
|۱,۸۴۲,۳۹۱
|۱,۸۵۹,۱۲۳
|-۶۲۴
|۷۳۳,۶۴۸
|۷۴۰,۳۱۱
|روبل روسیه
|RUB
|۹,۴۱۵
|۹,۵۰۱
|۱۱۷
|۹,۱۴۱
|۹,۲۲۴
|۱۱۳
|۳,۶۴۰
|۳,۶۷۳
|لیر ترکیه
|TRY
|۱۷,۱۹۲
|۱۷,۳۴۸
|-۲۶
|۱۶,۶۹۱
|۱۶,۸۴۳
|-۲۵
|۶,۶۴۷
|۶,۷۰۷
|یک هزار وون کره جنوبی
|KRW
|۴۹۷,۷۳۳
|۵۰۲,۲۵۳
|۳۰۱
|۴۸۳,۲۳۵
|۴۸۷,۶۲۴
|۲۹۲
|۱۹۲,۴۲۶
|۱۹۴,۱۷۴
|روپیه هند
|INR
|۸,۱۷۸
|۸,۲۵۲
|-۱۵
|۷,۹۳۹
|۸,۰۱۱
|-۱۵
|۳,۱۶۱
|۳,۱۹۰
|دلار کانادا
|CAD
|۵۲۲,۷۲۳
|۵۲۷,۴۷۰
|۲,۸۳۴
|۵۰۷,۴۹۸
|۵۱۲,۱۰۷
|۲,۷۵۱
|۲۰۲,۰۸۸
|۲۰۳,۹۲۳
|دلار استرالیا
|AUD
|۴۷۸,۶۰۳
|۴۸۲,۹۵۰
|۲,۶۶۱
|۴۶۴,۶۶۴
|۴۶۸,۸۸۴
|۲,۵۸۴
|۱۸۵,۰۳۱
|۱۸۶,۷۱۱
|فرانک سویس
|CHF
|۹۰۹,۰۱۰
|۹۱۷,۲۶۵
|۱,۳۵۹
|۸۸۲,۵۳۴
|۸۹۰,۵۴۹
|۱,۳۲۰
|۳۵۱,۴۲۸
|۳۵۴,۶۲۰
|کرون سوئد
|SEK
|۷۷,۳۸۵
|۷۸,۰۸۸
|۴۹۱
|۷۵,۱۳۲
|۷۵,۸۱۴
|۴۷۷
|۲۹,۹۱۷
|۳۰,۱۸۹
|کرون نروژ
|NOK
|۷۲,۲۱۰
|۷۲,۸۶۶
|۵۹۱
|۷۰,۱۰۷
|۷۰,۷۴۴
|۵۷۴
|۲۷,۹۱۶
|۲۸,۱۷۰
|کرون دانمارک
|DKK
|۱۱۳,۴۶۱
|۱۱۴,۴۹۱
|۸۳
|۱۱۰,۱۵۷
|۱۱۱,۱۵۷
|۸۱
|۴۳,۸۶۵
|۴۴,۲۶۳
|ریال قطر
|QAR
|۲۰۰,۷۰۰
|۲۰۲,۵۲۳
|۰
|۱۹۴,۸۵۴
|۱۹۶,۶۲۴
|۰
|۷۷,۵۹۲
|۷۸,۲۹۷
|ریال عربستان
|SAR
|۱۹۴,۸۱۳
|۱۹۶,۵۸۲
|۰
|۱۸۹,۱۳۹
|۱۹۰,۸۵۷
|۰
|۷۵,۳۱۶
|۷۶,۰۰۰
|دیناربحرین
|BHD
|۱,۹۴۲,۹۵۱
|۱,۹۶۰,۵۹۶
|۰
|۱,۸۸۶,۳۶۱
|۱,۹۰۳,۴۹۲
|۰
|۷۵۱,۱۵۷
|۷۵۷,۹۷۹
|دینار کویت
|KWD
|۲,۳۷۹,۸۱۷
|۲,۴۰۱,۴۳۰
|-۴۵
|۲,۳۱۰,۵۰۴
|۲,۳۳۱,۴۸۷
|-۴۳
|۹۲۰,۰۵۲
|۹۲۸,۴۰۸
|یکصد روپیه پاکستان
|PKR
|۲۵۹,۷۰۲
|۲۶۲,۰۶۱
|۳۷۸
|۲۵۲,۱۳۹
|۲۵۴,۴۲۹
|۳۶۸
|۱۰۰,۴۰۳
|۱۰۱,۳۱۵
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی آن نیست
نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلامشده شامل کارمزد نمیشود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینههای تأمین، جابهجایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت میشود. بنابراین، نرخ درجشده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمامشده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام میشود که نرخ آن روزانه اعلام میشود.
بهروزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری
کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ میشود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانکعامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.
تغییر نرخ ارز مسافرتی
بنابر اعلام بانک مرکزی سازوکار نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور از روز شنبه سوم آبان ماه تغییر کرد. بر این اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری این مرکز به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام میشود.
این تغییر شیوه قیمت گذاری صرفاً مربوط به ارز مسافری است و سایر سرفصلهای ارز خدماتی از جمله ارز دانشجویی، درمانی و فدراسیونهای ورزشی بدون تغییر و مطابق روال گذشته محاسبه خواهد شد.
همچنین، خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانکهای عامل ملی، ملت و سامان انجام میشود و پس از راه اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، این فرآیندها در سامانه مرکز مبادله متمرکز خواهد شد.
