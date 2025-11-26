قیمت دلار رسمی کاهشی شد+ جدول نرخ ارز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۵ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی به ترتیب با کاهش ۷۹۲ و ۷۶۹ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ترتیب در نرخ ۷۳۶,۴۲۰ و ۷۱۴,۹۷۱ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۶۵۷ و ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار بر حسب ریال است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۱۴,۹۷۱ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۵۴ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۸۲ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۱۰۵ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است طی ۶۵۷ روز کاری گذشته افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۱۲,۹۹۷ ریال به ۷۳۶,۴۲۰ ریال بیانگر رشد نزدیک به ۷۸ درصدی (نزدیک به ۳۲ هزار و ۲۱۶ تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نمودار زیر تغییرات روزانه نرخ رسمی دلار را بر حسب ریال از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حاکی از رشد چشمگیر روزانه و بی‌سابقه ۵۶۸ تومانی در روز دوشنبه ۱۹ آبان است.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش ۱۴۹۲ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۵۰ هزار و ۶۹۹ ریال و نرخ حواله یورو نیز با افزایشی تقریباً مشابه (۱۴۴۹ ریالی) به ۸۲۵ هزار و ۹۲۲ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس و حواله درهم امارات با کاهش ۲۱۵ و ۲۱۰ ریالی نسبت به روز کاری گذشته به ترتیب ۲۰۰ هزار و ۵۲۳ ریال و ۱۹۴ هزار و ۶۸۲ ریال ارزش‌گذاری شده است.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز اسکناس حواله حواله کالاهای اساسی و ضروری خرید فروش خرید فروش نرخ خرید نرخ فروش نرخ نرخ تغییر نرخ نرخ تغییر دلار آمریکا USD ۷۲۹,۷۹۲ ۷۳۶,۴۲۰ -۷۹۲ ۷۰۸,۵۳۶ ۷۱۴,۹۷۱ -۷۶۹ ۲۸۲,۴۳۵ ۲۸۵,۰۰۰ یورو EUR ۸۴۳,۰۴۳ ۸۵۰,۶۹۹ ۱,۴۹۲ ۸۱۸,۴۸۹ ۸۲۵,۹۲۲ ۱,۴۴۹ ۳۲۶,۲۶۴ ۳۲۹,۲۲۷ پوند انگلیس GBP ۹۶۱,۲۹۲ ۹۷۰,۰۲۲ ۴,۵۱۱ ۹۳۳,۲۹۳ ۹۴۱,۷۶۹ ۴,۳۷۹ ۳۷۲,۰۲۷ ۳۷۵,۴۰۶ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۸,۷۱۸ ۲۰۰,۵۲۳ -۲۱۵ ۱۹۲,۹۳۰ ۱۹۴,۶۸۲ -۲۱۰ ۷۶,۹۰۶ ۷۷,۶۰۴ یوان چین CNY ۱۰۳,۰۰۴ ۱۰۳,۹۳۹ ۱۵۶ ۱۰۰,۰۰۴ ۱۰۰,۹۱۲ ۱۵۱ ۳۹,۸۶۳ ۴۰,۲۲۵ یکصد دینار عراق IQD ۵۵,۶۸۶ ۵۶,۱۹۲ -۶۹ ۵۴,۰۶۴ ۵۴,۵۵۵ -۶۷ ۲۱,۵۵۱ ۲۱,۷۴۷ یکصد ین ژاپن JPY ۴۶۶,۹۰۱ ۴۷۱,۱۴۱ ۱,۳۶۱ ۴۵۳,۳۰۱ ۴۵۷,۴۱۸ ۱,۳۲۰ ۱۸۰,۶۹۴ ۱۸۲,۳۳۵ ریال عمان OMR ۱,۸۹۶,۳۳۵ ۱,۹۱۳,۵۵۷ -۲,۱۲۲ ۱,۸۴۱,۱۰۳ ۱,۸۵۷,۸۲۳ -۲,۰۶۰ ۷۳۳,۸۹۶ ۷۴۰,۵۶۱ روبل روسیه RUB ۹,۲۵۳ ۹,۳۳۷ -۵۵ ۸,۹۸۳ ۹,۰۶۵ -۵۴ ۳,۵۸۰ ۳,۶۱۳ لیر ترکیه TRY ۱۷,۱۹۹ ۱۷,۳۵۵ -۲۱ ۱۶,۶۹۸ ۱۶,۸۵۰ -۲۰ ۶,۶۵۷ ۶,۷۱۷ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۴۹۶,۹۶۰ ۵۰۱,۴۷۳ ۲,۰۹۰ ۴۸۲,۴۸۵ ۴۸۶,۸۶۷ ۲,۰۲۹ ۱۹۲,۳۲۷ ۱۹۴,۰۷۴ روپیه هند INR ۸,۱۸۵ ۸,۲۵۹ -۱۳ ۷,۹۴۶ ۸,۰۱۸ -۱۳ ۳,۱۶۷ ۳,۱۹۶ دلار کانادا CAD ۵۱۶,۹۳۲ ۵۲۱,۶۲۷ -۷۶۸ ۵۰۱,۸۷۶ ۵۰۶,۴۳۴ -۷۴۶ ۲۰۰,۰۵۶ ۲۰۱,۸۷۳ دلار استرالیا AUD ۴۷۰,۷۹۸ ۴۷۵,۰۷۴ -۸۴۰ ۴۵۷,۰۸۶ ۴۶۱,۲۳۷ -۸۱۶ ۱۸۲,۲۰۲ ۱۸۳,۸۵۷ فرانک سویس CHF ۹۰۱,۹۳۰ ۹۱۰,۱۲۱ -۱,۸۲۹ ۸۷۵,۶۶۰ ۸۸۳,۶۱۳ -۱,۷۷۶ ۳۴۹,۰۵۴ ۳۵۲,۲۲۴ کرون سوئد SEK ۷۶,۳۹۰ ۷۷,۰۸۴ -۴۹ ۷۴,۱۶۵ ۷۴,۸۳۹ -۴۷ ۲۹,۵۶۴ ۲۹,۸۳۲ کرون نروژ NOK ۷۱,۲۰۱ ۷۱,۸۴۸ -۱۵۸ ۶۹,۱۲۷ ۶۹,۷۵۵ -۱۵۴ ۲۷,۵۵۶ ۲۷,۸۰۶ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۸۷۴ ۱۱۳,۸۹۹ ۱۸۷ ۱۰۹,۵۸۷ ۱۱۰,۵۸۲ ۱۸۲ ۴۳,۶۸۳ ۴۴,۰۸۰ ریال قطر QAR ۲۰۰,۴۹۲ ۲۰۲,۳۱۳ -۲۱۸ ۱۹۴,۶۵۳ ۱۹۶,۴۲۱ -۲۱۱ ۷۷,۵۹۲ ۷۸,۲۹۷ ریال عربستان SAR ۱۹۴,۶۱۲ ۱۹۶,۳۷۹ -۲۱۱ ۱۸۸,۹۴۳ ۱۹۰,۶۵۹ -۲۰۵ ۷۵,۳۱۶ ۷۶,۰۰۰ دیناربحرین BHD ۱,۹۴۰,۹۳۷ ۱,۹۵۸,۵۶۴ -۲,۱۰۶ ۱,۸۸۴,۴۰۵ ۱,۹۰۱,۵۱۹ -۲,۰۴۵ ۷۵۱,۱۵۷ ۷۵۷,۹۷۹ دینار کویت KWD ۲,۳۷۵,۹۵۹ ۲,۳۹۷,۵۳۷ -۵۱۵ ۲,۳۰۶,۷۵۷ ۲,۳۲۷,۷۰۶ -۵۰۱ ۹۱۹,۵۱۴ ۹۲۷,۸۶۵ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۸,۹۰۴ ۲۶۱,۲۵۵ ۳۷۷ ۲۵۱,۳۶۲ ۲۵۳,۶۴۵ ۳۶۶ ۱۰۰,۱۹۸ ۱۰۱,۱۰۸

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به‌روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.

تغییر نرخ ارز مسافرتی

بنابر اعلام بانک مرکزی سازوکار نحوه محاسبه و خرید ارز مسافرین خارج از کشور از روز شنبه سوم آبان ماه تغییر کرد. بر این اساس نرخ ارز مسافری به صورت روزانه و براساس نرخ تالار دوم ارز تجاری این مرکز به علاوه هزینه تبدیل و نقل و انتقال اسکناس اعلام می‌شود.

این تغییر شیوه قیمت گذاری صرفاً مربوط به ارز مسافری است و سایر سرفصل‌های ارز خدماتی از جمله ارز دانشجویی، درمانی و فدراسیون‌های ورزشی بدون تغییر و مطابق روال گذشته محاسبه خواهد شد.

همچنین، خرید و دریافت ارز مسافرتی همچنان از طریق بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان انجام می‌شود و پس از راه اندازی نهایی سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ایران، این فرآیندها در سامانه مرکز مبادله متمرکز خواهد شد.