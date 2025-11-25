اجرایی سازی پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در دانشگاه های منتخب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، جلسه تخصصی «اجرایی‌سازی پروژه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه‌های پیشرو و منتخب»، به میزبانی اداره کل نظارت بر طرح‌های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.

در این جلسه تخصصی که در سالن شهید مفتح این وزارت برگزار شد، سازوکارهای مختلف تأمین مالی شامل تسهیلات ارزی و ریالی، مدل‌های سرمایه‌گذاری و شیوه‌های بهینه اجرایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت.

هدف اصلی این مباحث، تدوین الگوی عملیاتی جامع و تسریع در اجرای پروژه‌های خورشیدی در دانشگاه‌های منتخب بود.

در این جلسه همچنین مطرح شد امید می‌رود با اجرایی‌سازی راهکارهای مورد توافق، شاهد تسریع در توسعه پایدار انرژی‌های پاک در دانشگاه‌های کشور باشیم.

