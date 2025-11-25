سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت ابنیه تاریخی شهرستان ارزوئیه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر اهمیت حفاظت، مرمت و سامان‌دهی ابنیه تاریخی در مسیر توسعه پایدار گردشگری استان کرمان گفت: مرمت ابنیه تاریخی شهرستان ارزوئیه با تخصیص اعتبار بیش از ۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این مرحله از عملیات اجرایی مرمت، عملیات خاکی با دست و ماشین، اندودکاری، بندکشی، مرمت با خشت و استحکام بخشی بناها انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت پاسداشت هویت تاریخی مناطق مختلف استان کرمان گفت: مرمت و حفاظت از ابنیه تاریخی شهرستان ارزوئیه، بخشی از رویکرد کلان این اداره‌کل در صیانت از میراث مشترک فرهنگی ما است و هر یک از این بناها سندی زنده از تاریخ، معماری و شیوه زیست گذشتگان است.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان تصریح کرد: تلاش داریم با برنامه‌ریزی اصولی، نظارت دقیق و استفاده از ظرفیت متخصصان حوزه مرمت، روند احیا و حفاظت از این آثار را با جدیت دنبال کنیم.

نیکرو، افزود: در سطح استان کرمان نیز مجموعه اقدامات مرمتی با هدف تداوم حیات میراث فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری در حال اجرا بوده و باور ما این است که حفاظت از بناهای تاریخی، نه یک اقدام صرفاً فنی، بلکه سرمایه‌گذاری پایدار برای توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان می‌باشد.

وی ادامه داد: از این رو تلاش خواهیم کرد با همراهی دستگاه‌های اجرایی، مشارکت جوامع محلی و تخصیص اعتبارات لازم، مسیر مرمت و احیای میراث ارزشمند استان کرمان را با قدرت ادامه دهیم.