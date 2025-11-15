نیکرو: مرمت ابنیه تاریخی شهرستان انار آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: به منظور حفاظت و احیا، ابنیه تاریخی در مسیر توسعه گردشگری، مرمت مدرسه تاریخی سعدی و اداره طرق شهرستان انار با با تخصیص بیشاز ۱۴ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی آغاز شدهاست.
وی افزود: عملیات مرمتی پیشبینیشده در این مرحله شامل آوار برداری و پاکسازی، خاکبرداری با دست، مرمت با خشت و استحکام بخشی بناها میشود.
وی ضمن تأکید بر اهمیت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان انار خاطرنشان کرد: مرمت، احیا و حفاظت از ابنیه تاریخی تنها یک اقدام فنی نیست، بلکه سرمایهگذاری ارزشمندی برای آینده گردشگری شهرستان به شمار میرود.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان افزود: هر بنای تاریخی بخشی از حافظه جمعی و روایتگر ریشههای فرهنگی مردم این دیار است و صیانت از آنها نقش مهمی در شکلگیری توسعه پایدار گردشگری دارد.
نیکرو، ادامه داد: ما با رویکردی مبتنی بر مشارکتجویی و نگاه علمی، تلاش داریم تا این میراث ارزشمند را برای نسلهای آینده حفظ کنیم و زمینه حضور پر رونق گردشگران در شهرستان انار را فراهم سازیم.
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