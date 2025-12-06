سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت ابنیه تاریخی شهرستان بردسیر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر پیگیری روند احیا ابنیه تاریخی استان کرمان گفت: مرمت و ساماندهی خانه تاریخی بهادر الملک شهرستان بردسیر و حمام تاریخی بخش لالهزار این شهرستان با تخصیص اعتبار بیشاز ۱۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
وی افزود: عملیات خاکی با دست، عملیات مرمت با خشت، اصلاح و مرمت آجر فرش پشتبام، استحکامبخشی و بندکشی از جمله عملیات اجرایی مرمت، در این مرحله از احیا ابنیه تاریخی بردسیر است.
وی با تأکید بر اینکه مرمت و احیای ابنیه تاریخی استان کرمان از اولویتهای اصلی این ادارهکل است، اظهار کرد: توجه به بافتها و آثار ارزشمند این شهرستان، نهتنها در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی بردسیر نقشی اساسی دارد، بلکه زمینهساز توسعه پایدار گردشگری و ایجاد فرصتهای تازه برای معرفی ظرفیتهای کمنظیر آن به گردشگران داخلی و خارجی است.
نیکرو، در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم عملیات مرمت، تقویت مشارکتهای مردمی و همکاری دستگاههای اجرایی، میتوانیم بردسیر را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در استان تبدیل کنیم و این مسیر را با امید، برنامهریزی و نگاه تخصصی دنبال خواهیم کرد.
