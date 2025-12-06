  1. استانها
سرپرست میراث فرهنگی کرمان: مرمت ابنیه تاریخی شهرستان بردسیر آغاز شد

کرمان- سرپرست اداره‌ کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از انجام مرمت ابنیه تاریخی شهرستان بردسیر با تخصیص اعتبار بیش‌از ۱۹ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، با تأکید بر پیگیری روند احیا ابنیه تاریخی استان کرمان گفت: مرمت و ساماندهی خانه تاریخی بهادر الملک شهرستان بردسیر و حمام تاریخی بخش لاله‌زار این شهرستان با تخصیص اعتبار بیش‌از ۱۹ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.

وی افزود: عملیات خاکی با دست، عملیات مرمت با خشت، اصلاح و مرمت آجر فرش پشت‌بام، استحکام‌بخشی و بندکشی از جمله عملیات اجرایی مرمت، در این مرحله از احیا ابنیه تاریخی بردسیر است.

وی با تأکید بر اینکه مرمت و احیای ابنیه تاریخی استان کرمان از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است، اظهار کرد: توجه به بافت‌ها و آثار ارزشمند این شهرستان، نه‌تنها در حفظ هویت فرهنگی و تاریخی بردسیر نقشی اساسی دارد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و ایجاد فرصت‌های تازه برای معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر آن به گردشگران داخلی و خارجی است.

نیکرو، در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم عملیات مرمت، تقویت مشارکت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، می‌توانیم بردسیر را به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی در استان تبدیل کنیم و این مسیر را با امید، برنامه‌ریزی و نگاه تخصصی دنبال خواهیم کرد.

