به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی شهروندان تهرانی در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه در هنگام خرید میوه اختلاف قیمت ۴۶ درصدی، سبزیجات اختلاف قیمت ۲۴ درصدی، در هنگام خرید گوشت گوسفندی اختلاف ۲۵ درصدی را به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر تجربه کردند.

در بخش میوه به عنوان مثال در قیمت سیب قرمز لبنان ۴۴ درصد، سیب زرد لبنان ۴۶ درصد، پرتقال ۶۵ درصد، نارنگی ۳۶ درصد، انار ۴۴ درصد، انگور ۴۸ درصد، موز ۲۶ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت. این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار ۲۳ درصد، گوجه فرنگی ۲۱ درصد، بادمجان ۲۲ درصد، کدو مسمایی ۳۲ درصد، سیب زمینی ۲۱ درصد، پیاز ۲۶ درصد، لوبیا سبز ۲۰ درصد و سبزی‌های برگی نیز ۲۶ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه اختلاف قیمت ۳۲ درصدی را در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تجربه کردند. به عنوان مثال نخود ۳۴ درصد، لپه نخود ۳۱ درصد، عدس ۳۷ درصد، لوبیا چیتی ۳۶ درصد، لوبیا سفید ۲۹ درصد و لوبیا قرمز نیز ۲۷ درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین تهرانی‌ها در خرید برنج داخلی درجه یک ۱۰ درصد و کالاهای اساسی مانند قند ۱۱ درصد و شکر نیز ۷ درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبه رو بوده‌اند.

در پایان لازم به توضیح است که تهرانی‌ها در هفته منتهی به ۳۰ آبان ماه در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله ۲۰ درصد، گوشت گوسفندی ۲۵ درصد، گوشت مرغ اختلاف قیمت ۶ درصدی و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت ۱۲ درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کرده‌اند.