به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات ورزشی هفتخوان مادرانه ویژه مادران دارای فرزند ۱ تا ۳ سال، با حضور ۴۰ نفر از مادران ورزشدوست در سالن تختی بیرجند برگزار شد.
در این رقابت پرنشاط و خانوادگی، شرکتکنندگان در هفت ایستگاه مهیج به چالش پرداختند و لحظاتی سرشار از انرژی، همدلی و نشاط را به وجود آوردند.
در این مسابقات که با هدف ترویج سبک زندگی فعال، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه مادران برگزار شد، منیره خسروی، کوثر مهدوییار و محبوبه صابریراد به ترتیب در این رقابتها مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
مسابقات هفتخوان مادرانه در سه مرحله شهرستان، استان و کشور در بازه زمانی آبان تا آذرماه برگزار میشود و مقامآوران در هر بخش به مرحله بعد صعود میکنند.
