فرهنگ بسیجی همان فرهنگ عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در مراسم تجلیل از فعالین طرح اردوهای هجرت 3 استان مرکزی افزود: فرهنگ و ارزشهای جهادی برخواسته از اندیشه و باورهای مذهبی و انقلابی جهادگرانی است که با الهام از سیره و اندیشه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران حرکت در این مسیر را آغاز کرده اند.

وی اخلاص، تهعد، سادگی، سخت کوشی و ایثار را ارزشهای والای فرهنگ جهادی برشمرد و گفت: با ظهور پدیده جهادی به امر بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران روحیه جهادی قبل و بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت تا رشد وتوسعه همه جانبه شتاب بیشتری به خود بگیرد.

استاندار مرکزی یادآور شد: حرکت فرهنگ جهادی در قالب سه مرحله طرح های هجرت یک(دوران قبل از دفاع مقدس)، طرح های هجرت 2 (دوران جنگ تحمیلی) و طرح های هجرت 3 دوران بعد از جنگ تحمیلی توانست نقش بسزایی در جبران عقب افتادگیهای کشور ایفا کند.

شعبانی فرد در ادامه از بسیج به عنوان یک دانشگاه انسان سازی یاد کرد و گفت: باید با بهره گیری از تجربیات جهادگران و آموزش این دستاوردها به جوانان نسل امروز مدلی از حکومت اسلامی به دنیا ارائه کرد.

وی با بیان اینکه بسیجیان تبلور آیه های قرآن هستند بیان داشت: بسیج ضمن خودسازی افراد بستر رشد و پیشرفت کشور را فراهم می کند.

استاندار مرکزی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تلاش جوانان بسیجی در فتح قله های علم و دانش گفت: جوانان بسیجی ایران به برکت اسلام توانستند بدون کمک قدرتهای شرق و غرب و با اتکا به خدا ایران را جز کشورهای برخوردار از دانش بومی هسته ای به ثبت برسانند.

شعبانی فرد در ادامه بیداری اسلامی را حاصل الگوگیری کشورهای منطقه از جهادگران و بسیجیان ایران عنوان کرد و افزود: امروز به برکت اسلام و انقلاب ایران منطقه خاورمیانه شاهد بیداری اسلامی است که لرزه را بر تن دشمنان و بدخواهان اسلام انداخته است