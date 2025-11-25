  1. اقتصاد
گاز خارتنگ به شبکه تولید می آید

تولید روزانه ۵ میلیون مترمکعب گاز از میدان خارتنگ با تلاش شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و با هدف پایداری تأمین گاز زمستانی کشور، زودتر از زمان برنامه‌ریزی‌شده وارد مدار تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه برنامه‌ریزی‌ها برای عبور ایمن از زمستان و افزایش تولید گاز با حضور در میدان گازی خارتنگ در مرز بوشهر و فارس، از تلاش‌های کارکنان نفت مناطق مرکزی قدردانی کرد.

وی به شرایط سخت تولید در این منطقه سخت‌گذر اشاره کرد و گفت: کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی با تحمل دشواری‌های بسیار، گاز را از دل صخره‌ها بیرون می‌کشند و مصرف بهینه گاز از سوی مردم، قدردانی از این تلاش‌ها و این نعمت ملی است.

پایداری جریان گاز در زمستان نتیجه برنامه‌ریزی و عملیات فنی مستمر

معاون وزیر نفت با اشاره به ذخیره‌سازی انرژی به‌عنوان یک «پشتوانه راهبردی برای کشور» افزود: پایداری جریان گاز در زمستان تنها محصول یک فصل کار نیست، بلکه نتیجه ماه‌ها برنامه‌ریزی، عملیات فنی مستمر و حضور نیروهای متخصص در سخت‌ترین شرایط اقلیمی است.

به گفته بورد، توسعه میدان گازی خارتنگ نمونه‌ای از کار تیمی مهندسان، حفاران، بهره‌برداران و کارکنانی است که در سکوت خبری، اما با دقت و تعهد، ستون‌های تأمین انرژی کشور را سرپا نگه می‌دارند.

۳ چاه آماده بهره‌برداری است

فرخ علیخانی، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران نیز در این بازدید درباره آخرین وضع توسعه میدان خارتنگ گفت: سه حلقه چاه این میدان آماده بهره‌برداری است و روزانه بین ۴ تا ۵ میلیون مترمکعب گاز وارد مدار تولید می‌کند.

وی یادآور شد: طبق برنامه‌ریزی اولیه، قرار بود این حجم از تولید تا پایان بهار ۱۴۰۵ محقق شود، اما به دلیل ناترازی انرژی در کشور، با تلاش شبانه‌روزی همکاران ۵ میلیون مترمکعب گاز خارتنگ در دی امسال به مدار تولید می‌آید.

حفاری ۸ حلقه چاه در فاز نخست

پیمان ایمانی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز با اشاره به برنامه حفاری هشت حلقه چاه در فاز نخست توسعه خارتنگ بیان کرد: حفاری چهار حلقه چاه در حال انجام است و تأسیسات سرچاهی دو حلقه نصب شده است.

وی اظهار کرد: ارزش این زنجیره تولید با اجرای خط لوله ۴۰ کیلومتری این میدان تکمیل می‌شود؛ خطی که گاز تولیدی را به مرکز تفکیک کنگان منتقل و بخشی از ناترازی انرژی کشور را جبران می‌کند.

