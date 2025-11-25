به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر، علت و انگیزه قاچاق کالا را تفاوت قیمت کالای مشابه در کشورهای همسایه و منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود همه تلاش‌ها و مجاهدت‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عامل مهم سودآوری، انگیزه جدی قاچاق کالاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های مقابله و هزینه‌های مترتب بر آن، بررسی کارشناسی برای اقدام اقتصادی و از بین بردن انگیزه قاچاق و همراه با آن تقویت نظام‌های جبران برای اقشار کم درآمد را مهم دانست.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی انبارها، توسعه بسترهای الکترونیکی در مزایده و فروش در اداره کل استانی، بر رویکرد تحولی، انضباط سازمانی و نگاه سیستمی برای تقویت شفاف سازی، سلامت اداری، اعتماد عمومی و ارتقا کارکرد دستگاه تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از زحمات سید علی عسگری در دوره تصدی اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر قدردانی و مهدی قربانی به عنوان سرپرست اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر معارفه شد.