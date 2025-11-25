  1. استانها
  2. بوشهر
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

معاون استاندار بوشهر:شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا نیازمند بازنگری است

معاون استاندار بوشهر:شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا نیازمند بازنگری است

بوشهر- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر بر لزوم بازنگری در شیوه‌های مبارزه با قاچاق کالا و افزایش هزینه‌ها و کاهش منفعت قاچاقچیان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان صبح سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر، علت و انگیزه قاچاق کالا را تفاوت قیمت کالای مشابه در کشورهای همسایه و منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: با وجود همه تلاش‌ها و مجاهدت‌ها برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عامل مهم سودآوری، انگیزه جدی قاچاق کالاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های مقابله و هزینه‌های مترتب بر آن، بررسی کارشناسی برای اقدام اقتصادی و از بین بردن انگیزه قاچاق و همراه با آن تقویت نظام‌های جبران برای اقشار کم درآمد را مهم دانست.

معاون سیاسی استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده در ساماندهی انبارها، توسعه بسترهای الکترونیکی در مزایده و فروش در اداره کل استانی، بر رویکرد تحولی، انضباط سازمانی و نگاه سیستمی برای تقویت شفاف سازی، سلامت اداری، اعتماد عمومی و ارتقا کارکرد دستگاه تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از زحمات سید علی عسگری در دوره تصدی اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بوشهر قدردانی و مهدی قربانی به عنوان سرپرست اداره کل اموال تملیکی استان بوشهر معارفه شد.

کد خبر 6667847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها