۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

حمایت دوگانه از تولید در استان سمنان؛ حل مشکلات و تشویق موفق‌ها

سمنان-‌ استاندار سمنان با تاکید بر یک استراتژی دووجهی، خواستار حمایت همزمان از تولیدکنندگان موفق در کنار رفع موانع تولید شد و الگوسازی و تأمین زیرساخت‌ را محور توسعه صنعتی استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند صبح سه شنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری سمنان بابیان اینکه فقط تلاش برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کافی نیست، ابراز داشت: در کنار این موضوع باید تولیدکنندگان موفق نیز مورد حمایت واقع شوند.

وی با بیان اینکه تشویق واحدهای موفق منجر به ایجاد انگیزه فعالیت در استان خواهد شد، افزود: این واحدها باید معرفی و الگوهای مدیریتی آنها الگو سازی شود.

استاندار سمنان خواستار تأمین و حل مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی شد و ابراز داشت: تأمین آب، برق و گاز منجر به تکمیل طرح‌های نیمه تمام و توسعه استان می‌شود.

کولیوند با بیان اینکه استان سمنان باید در مدیریت پروژه‌ها و درآمد زایی الگویی برای دیگر استان‌ها شود، تصریح کرد: در این مهم استفاده از ظرفیت‌های درون استانی و تکیه بر توان داخلی مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه هماهنگی بین بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و تعزیرات برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی ضروری است، افزود: از اعضای عضو ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انتظار می‌رود تا ضمن پیگیری مصوبات اقدامات انجام گرفته ۹ ماهه اخیر را جمع بندی کنند تا در سفر رئیس جمهور به سمنان گزارش به صورت دقیق ارائه شود.

