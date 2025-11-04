تأکید استاندار سمنان بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه سه شنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان در محل استانداری با بیان اینکه برخی سرمایه گذاران خواستار اصلاح فرایند صدور مجوزها شدند، ابراز داشت: تسهیل این روند کمک به پیشگیری از بروز خسارت به صنعتگران است.

وی با بیان اینکه استعلام از محیط زیست در صدر فرایند صدور مجوز فعالیت صنعتی واقع شود، افزود: این مجوزها نیز مستمر می بایست رصد و ارزیابی شوند.

استاندار سمنان بابیان اینکه در فرایند صدور مجوزها باید به سمت سیستمی شدن گام برداشت، بیان کرد: کاهش مداخلات انسانی می‌تواند تسهیل امور را بهتر و خطاها را به حداقل برساند.

وی با بیان اینکه اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان افزایش خواهد یافت، افزود: دستگاه های اجرایی، بانک ها، فعالان بخش خصوصی باید پیشنهادات خود را در این خصوص به استانداری اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مشکلات هشت واحد تولیدی استان در حوزه بانک ها، امور مالی و اداری بررسی و برای آنها راهکارهای لازم اتخاذ و بر تسریع در رفع مشکلات تاکید شد.