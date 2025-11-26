به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند غروب چهارشنبه در جلسه قرارگاه راهبری مساجد شهرستان شاهرود به میزبانی دفتر امام جمعه شاهرود بابیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه ایجاد مساجد جدید متناسب با نیاز منطقه و طبق نظر کارشناسی است، ابراز داشت: از این رو مجوز ساخت مساجد جدید زیر نظر این ستاد قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه رویکرد این طرح پیشگیری از سو استفاده زمین وقفی است، افزود: تصمیم ما در چهارچوب مصوبات قرارگاه و با نظارت دستگاه‌های اجرایی اعمال خواهد شد.

استاندار سمنان بابیان اینکه ساخت و ساز می‌آمد در طرح نهضت ملی مسکن باید طبق مصوبه انجام شود، ابراز داشت: از این رو شهرداری‌ها نیز می‌بایست این الگو را به دقت رعایت کنند.

کولیوند با تاکید بر اینکه از ساخت ساخت مسجد نیمه کاره یا بدون پشتوانه باید پیشگیری شود، تصریح کرد: روند ساخت نیز سلیقه‌ای نخواهد بود و طبق الگو پیش خواهد رفت.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می‌توانند از بودجه‌های توازن تخصصی در پایان هر سال برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام استفاده کنند، افزود: می‌کوشیم تا این تلاش‌ها به رفع گره‌ها و پیشبرد امور مساجد منتهی شود.