به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی صبح سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت هفته بسیج و ایام فاطمیه در حسینیه گلزار شهدای همدان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با اشاره به نقش راهبردی تفکر بسیجی در تداوم اقتدار انقلاب اسلامی اظهار کرد: هفته بسیج با تدبیر امام خمینی (ره) شکل گرفت تا تهدیدها به فرصت تبدیل شوند و امروز با حضور در کنار تربت پاک شهدا، این مسیر عزت‌آفرین را با افتخار ادامه می‌دهیم.

وی بسیج را نه صرفاً یک عنوان تشکیلاتی، بلکه تجلی عملی ایمان، ولایت‌مداری و خدمت بدون منت دانست و افزود: طرح «هر بسیجی، نایب یک شهید» با هدف بازگشت به ریشه‌های اصیل بسیج و احیای پیوند معنوی میان نسل امروز و شهدای انقلاب طراحی شده است.

سردار زارع‌کمالی خاطرنشان کرد: در این طرح، هر بسیجی پس از سازماندهی رسمی، یک شهید را به عنوان الگوی رفتاری و محور معنوی خود برمی‌گزیند تا مسیر فردی و اجتماعی‌اش براساس ارزش‌های آن شهید و آموزه‌های ایثار و ولایت شکل گیرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان با اشاره به اینکه هویت بسیج باید از منش و سیره شهدا شکل بگیرد نه از ظواهر فضای مجازی، تصریح کرد: اجرای طرح نایب‌الشهید زمینه ارتباط تربیتی و قلبی میان بسیجیان و خانواده‌های شهدا را فراهم می‌سازد و به تعمیق فرهنگ ایثار در سطح جامعه کمک خواهد کرد.

وی همچنین از دیدارهای دوره‌ای بسیجیان با خانواده‌های شهدا خبر داد و گفت: با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، تیم‌های چهارنفره از بسیجیان در محله‌های مختلف همدان تشکیل شده‌اند تا ضمن دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، دل‌های نسل جدید را با آرمان‌های شهیدان گره بزنند و فرهنگ خدمت، اخلاص و ولایت‌مداری را در متن زندگی مردم گسترش دهند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) همدان عنوان کرد: در حال حاضر در بسیاری از محلات شهر همدان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ بسیجی سازمان‌یافته در قالب گروه‌های منظم فعالیت دارند و اجرای وسیع طرح «هر بسیجی، نایب یک شهید» موجب هدفمند شدن این فعالیت‌ها و ارتقای رویکرد فرهنگی بسیج خواهد شد.

زارع‌کمالی تأکید کرد: این طرح یک حرکت مردمی و تربیتی است که می‌تواند روح انقلاب اسلامی را در نسل جوان زنده نگه دارد، زیرا ارتباط با یاد شهدا، پیوند انسان با حقیقت ایمان و عمل خالصانه را بازآفرینی می‌کند.

این مراسم با حضور گسترده بسیجیان از سراسر استان برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب، بر ترویج فرهنگ ایثار، میهن‌دوستی و حفظ روحیه جهادی در بین جوانان تأکید کردند.