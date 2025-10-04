زارع کمالی: نیروی انتظامی دژ مستحکم ملت و حافظ عزت دین است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان، در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این نیرو، از تلاشها و مجاهدتهای حافظان امنیت کشور قدردانی کرد.
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین زارع کمالی با استناد به کلام امیرالمؤمنین علی(ع) که «نیروهای مسلح با اذن خداوند دژهای استوار ملت و راههای امن جامعهاند»، نیروی انتظامی را حصن و پشتوانه مردم، زینت مسئولان و نگهبان عزت دین دانست.
وی در این پیام، نیروی انتظامی را سربازان بیادعای وطن و حافظان نظم و قانون خواند که با ایمان و صلابت پرچم اقتدار جمهوری اسلامی ایران را برافراشتهاند. فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) با اشاره به نقش این نیرو در خط مقدم جبهه امنیت، تأکید کرد: امنیت این سرزمین حاصل همافزایی دلهای مؤمن و بازوان توانمند نیروی انتظامی و بسیج مردمی است.
زارع کمالی با ادای احترام به شهدای نیروی انتظامی گفت: جانفشانی این شهیدان راه را برای امنیت نسلهای آینده هموار کرده و خون آنان سند افتخار ملت ایران است.
وی در پایان هفته نیروی انتظامی را فرصتی برای تجدید میثاق با مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: تا آخرین قطره خون برای حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی و آرامش مردم ایستادهایم و در سایه وحدت، ایمان و اطاعت از ولایت، پرچم امنیت ایران اسلامی همواره در اهتزاز خواهد بود.
