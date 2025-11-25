  1. استانها
دواری: میبد میزبان دومین اردوی تیم ملی اسکیت رولبال کشور شد

یزد_ مربی تیم ملی اسکیت رولبال کشور گفت: دومین دوره اردوی تمرینی تیم ملی اسکیت رولبال کشور به میزبانی شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید داوری گفت: این اردو به بهترین حالت در شهرستان میبد برگزار شد و بازیکنان ما به لحاظ فنی بهترین تمرینات را داشتند.

داوری افزود: در این اردوی سه روزه آمادگی جسمی خیلی عالی را درکنار تیم به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه ما خود را برای شرکت در مسابقات جهانی اسکیت رولبال امارات آماده می‌کنیم افزود: این مسابقه قرار است ۲۳ آذرماه در کشورامارات و دبی برگزار شود.

داوری گفت: ۱۲ نفر به این مسابقه اعزام خواهند شد که یک دروازه بان و ۵ بازیکن در میدان حضور خواهند داشت که امیدواریم با کمک و همت بازیکنان، مقام خیلی عالی را کسب کنیم.

