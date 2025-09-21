اجرای ۱۲۰۰ برنامه فرهنگی و جهادی به مناسبت هفته دفاع مقدس در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسب هفته دفاع مقدس اظهار کرد: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ برنامه متنوع فرهنگی، اجتماعی، جهادی، نظامی و رسانه‌ای در سراسر استان همدان با محوریت بسیج و سپاه در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی با گرامی‌داشت یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، شعار محوری امسال «ما فاتحان قله‌ایم» را برگرفته از روحیه ایثار، مقاومت و ولایت‌مداری رزمندگان دانست و افزود: این شعار، بیانگر فتح قله‌های عزت و افتخار در پرتو ایمان و وحدت ملت ایران است و امروز نیز این مسیر با قدرت تداوم دارد.

مجیدی، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی حماسه ملت ایران در برابر تجاوز دشمنان دانست و با اشاره به نقش برجسته مردم همدان گفت: این خطه در دوران دفاع مقدس پیشقراول مقاومت بوده و اکنون نیز پرچم‌دار این مسیر است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) با یاد از شهیدان شاخص همدان همچون سپهبد شهید حاج علی شادمانی، سرلشگر شهید حاج حسین همدانی و سایر شهدای دفاع مقدس و مقاومت، همچنین پاسداشت نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله، خاطرنشان کرد: این عزیزان، نماد جاودانه ایثار و مجاهدت‌اند و نامشان در تاریخ انقلاب می‌درخشد.

مجیدی با بیان روزشمار برنامه‌های هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ – از پیشکسوتان و جوانان تا زنان، شهدا، بسیجیان و فرماندهان – بیان کرد: هر روز با محوریت قشر و موضوع خاص، ابعاد مختلف دفاع مقدس بازخوانی و تبیین می‌شود.

وی از حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در برنامه‌ها به عنوان جلوه استمرار فرهنگ ایثار یاد کرد و به برپایی نمایشگاه‌های فرهنگی و هنری در مراکز آموزشی اشاره کرد که هدف آنها آشنایی نسل جوان با آرمان‌های شهیدان و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) در پایان گفت: هفته دفاع مقدس تنها یادآور گذشته‌ای پرشکوه نیست، بلکه چراغ راه آینده‌ای است که با فرهنگ مقاومت و ولایت، قله‌های پیشرفت و عزت یک‌به‌یک فتح خواهند شد.