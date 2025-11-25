بونکر سوختی در سواحل میناب توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده، با اعلام این خبر افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با تشدید گشت‌های خودرویی موفق شدند مقادیری سوخت قاچاق کشف کنند.

وی اذعان داشت: مرزبانان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون بونکر سیمان مشکوک و بلافاصله آن را متوقف می‌کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب افزود: در بازرسی از کامیون بونکر سیمان توقیفی مقدار ۲۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ۲ نفر متهم نیز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

سرهنگصبوری زاده در خاتمه گفت: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده در این عملیات را ۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.