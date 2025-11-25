  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۵

بونکر سوختی در سواحل میناب توقیف شد

میناب- مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با توقیف یک دستگاه کامیون بونکر سیمان موفق به کشف بیش از ۲۱ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن صبوری زاده، با اعلام این خبر افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با تشدید گشت‌های خودرویی موفق شدند مقادیری سوخت قاچاق کشف کنند.

وی اذعان داشت: مرزبانان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون بونکر سیمان مشکوک و بلافاصله آن را متوقف می‌کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب افزود: در بازرسی از کامیون بونکر سیمان توقیفی مقدار ۲۱ هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ۲ نفر متهم نیز دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

سرهنگصبوری زاده در خاتمه گفت: کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف شده در این عملیات را ۴ میلیارد و ۹۰۵ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

